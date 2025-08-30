Waterfall Governance मूल्य (WTF)
+0.61%
-0.11%
+0.35%
+0.35%
Waterfall Governance (WTF) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, WTF ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. WTF की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 1.4 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में WTF में +0.61%, 24 घंटों में -0.11%, तथा पिछले 7 दिनों में +0.35% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Waterfall Governance का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 41.10K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. WTF की मार्केट में उपलब्ध राशि 62.70M है, कुल आपूर्ति 100000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 65.55K है.
आज के दिन के दौरान, Waterfall Governance का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Waterfall Governance का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Waterfall Governance का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Waterfall Governance का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-0.11%
|30 दिन
|$ 0
|+3.76%
|60 दिन
|$ 0
|+15.32%
|90 दिन
|$ 0
|--
Waterfall DeFi is a platform that offers risk diversification through tranching a portfolio of yield generating DeFi assets. Waterfall is one of the first platforms to deliver traditional tranching methodology to DeFi, enabling more conservative DeFi users to safer, fixed, and predictable yields while also providing products for higher risk-tolerant users for greater potential yields. All this is done through the Waterfall Protocol, a yield aggregation logic which redistributes a yield and principal from a selected pool of DeFi Yielding assets according to priority, arranged from highest (Senior Tranche), to the lowest (Junior Tranche). Users in the Senior Tranche receives the distributions first at a predetermined, fixed yield. Junior Tranche users receives the distributions the last, in return receiving a much higher potential variable yield should the portfolio of DeFi assets perform as intended. Through the process of tranching, Waterfall DeFi can offer two layers of diversification (portfolio concentration and prioritization of payments), and creating organic leveraging within a portfolio/product without the need for external funding markets. Waterfall is bringing exciting new structured products to the DeFi ecosystem, expanding the offerings across the space and making the market become more efficient through redistributing risk and reward to the right hands.
कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Waterfall Governance (WTF) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Waterfall Governance (WTF) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Waterfall Governance के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.
अब Waterfall Governance प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!
Waterfall Governance (WTF) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. WTF टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
