Watercoin मूल्य (WATER)
--
-3.50%
+5.22%
+5.22%
Watercoin (WATER) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, WATER ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. WATER की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में WATER में --, 24 घंटों में -3.50%, तथा पिछले 7 दिनों में +5.22% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Watercoin का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 6.41K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. WATER की मार्केट में उपलब्ध राशि 980.00M है, कुल आपूर्ति 980000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 6.41K है.
आज के दिन के दौरान, Watercoin का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Watercoin का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Watercoin का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Watercoin का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-3.50%
|30 दिन
|$ 0
|+9.11%
|60 दिन
|$ 0
|-0.50%
|90 दिन
|$ 0
|--
$Water is a fully community-driven memecoin inspired by the critical real-world scarcity of water, one of the most valuable and essential resources for life. Just as water is necessary for survival, $Water symbolizes value, resilience, and future growth within the crypto space. The project is dedicated to raising awareness about urgent global water issues, building a strong and engaged community, and inspiring collective action. Future plans include charitable initiatives, ecosystem expansion, and the development of new utilities to support long-term sustainability.
