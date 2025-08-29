WATCoin मूल्य (WATC)
WATCoin (WATC) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, WATC ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. WATC की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00183688 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में WATC में -1.96%, 24 घंटों में --, तथा पिछले 7 दिनों में -2.90% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
WATCoin का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 5.12M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. WATC की मार्केट में उपलब्ध राशि 50.16B है, कुल आपूर्ति 55555555555.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 5.67M है.
आज के दिन के दौरान, WATCoin का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, WATCoin का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, WATCoin का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, WATCoin का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
Our project is a TON-chain, Telegram-based tap-to-earn game platform designed to provide users with an easy and engaging way to earn tokens while fostering community interaction. Players can participate by tapping just 60 times, four times a day, making the platform accessible and enjoyable for users of all levels. Built around a Beluga meme theme, the project offers a unique and entertaining utility, ensuring a playful and lighthearted experience. Beyond gaming, the project integrates both digital and real-world benefits. Tokens earned on the platform can be used for exclusive perks in areas such as tourism, hospitality, and even water-based products through our Smart Water initiatives. The project aims to bridge the gap between online and offline experiences, creating a seamless ecosystem where users can enjoy both virtual and tangible rewards. By combining innovation, community interaction, and fun, our project not only redefines the tap-to-earn model but also establishes itself as a lifestyle brand within the TON blockchain ecosystem.
WATCoin (WATC) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. WATC टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
