wat if लोगो

wat if मूल्य (IF)

गैर-सूचीबद्ध

1 IF से USD लाइव प्राइस:

--
----
-2.00%1D
USD
wat if (IF) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 09:21:56 (UTC+8)

wat if (IF) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में उच्चतम

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

-2.01%

+7.81%

+7.81%

wat if (IF) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, IF ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. IF की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में IF में --, 24 घंटों में -2.01%, तथा पिछले 7 दिनों में +7.81% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

wat if (IF) मार्केट की जानकारी

$ 33.80K
$ 33.80K$ 33.80K

--
----

$ 33.80K
$ 33.80K$ 33.80K

999.34M
999.34M 999.34M

999,341,420.413646
999,341,420.413646 999,341,420.413646

wat if का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 33.80K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. IF की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.34M है, कुल आपूर्ति 999341420.413646 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 33.80K है.

wat if (IF) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, wat if का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, wat if का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, wat if का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, wat if का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0-2.01%
30 दिन$ 0+10.44%
60 दिन$ 0+25.57%
90 दिन$ 0--

wat if (IF) क्या है

A playful, speculative phrase used to entertain grandiose ideas, dreams, or expectations about life-changing possibilities. It represents moments where one imagines incredible outcomes that could lead to personal fulfillment, success, or happiness. Often used in conversations about ambitious goals or life-altering scenarios, such as hitting the jackpot, making it big in life, or romantic success. The possibilities are endless. Just ask yourself, wat if?

wat if (IF) टोकन का अर्थशास्त्र

wat if (IF) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. IF टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: wat if (IF) के बारे में अन्य प्रश्न

आज wat if (IF) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव IF प्राइस 0 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
IF से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
IF से USD की मौजूदा प्राइस $ 0 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
wat if का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
IF के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 33.80K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
IF की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
IF की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.34M USD है.
IF की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
IF ने 0 USD की ATH प्राइस हासिल की.
IF का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
IF ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
IF का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
IF के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या IF इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष IF इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए IF का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 09:21:56 (UTC+8)

wat if (IF) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट

समय (UTC+8)प्रकारजानकारी
08-29 11:32:51इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
PYTH Surges Over 100% in 24 Hours, Possibly Driven by Upgrade to "U.S. Economic Data Infrastructure"
08-28 18:39:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL breaks through $215, reaching a new 206-day high, with SOL/BTC and SOL/ETH exchange rates continuing to strengthen
08-28 16:50:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Total Stablecoin Market Cap Breaks Through $280 Billion, Setting a New All-Time High
08-28 15:25:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Ethereum has gained 20.6% so far in August, on track to record its fourth positive August in history
08-28 05:13:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Incremental funds continue to flow into the crypto ecosystem, with Tether and Circle minting a total of 1.25 billion dollars in stablecoins today
08-27 15:39:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $455 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $88.10 million

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.