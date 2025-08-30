Warrior Coin मूल्य (WAR)
Warrior Coin (WAR) रियल-टाइम प्राइस $0.00000722 है. पिछले 24 घंटों में, WAR ने $ 0.00000721 के कम और $ 0.00000744 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. WAR की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00006658 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.0000026 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में WAR में -1.23%, 24 घंटों में -1.61%, तथा पिछले 7 दिनों में -1.94% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Warrior Coin का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 1.01M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. WAR की मार्केट में उपलब्ध राशि 140.00B है, कुल आपूर्ति 139997866659.6211 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 1.01M है.
आज के दिन के दौरान, Warrior Coin का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Warrior Coin का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0000021100 था.
पिछले 60 दिनों में, Warrior Coin का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0000023299 था.
पिछले 90 दिनों में, Warrior Coin का USD में मूल्य बदलाव $ -0.000007053938239508447 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-1.61%
|30 दिन
|$ -0.0000021100
|-29.22%
|60 दिन
|$ -0.0000023299
|-32.27%
|90 दिन
|$ -0.000007053938239508447
|-49.41%
What Is WarriorCoin ($WAR)? WarriorCoin ($WAR) is the official utility token of the PoliticalPump.com ecosystem — a platform that mixes political commentary with the fast-moving world of meme coins. Every 72 hours, PoliticalPump.com launches a brand new meme coin paired with $WAR. These meme coins are fun, themed, and tradable — and users can buy them using any Solana-based token. When users trade these meme coins, it also increases demand and trading volume for $WAR. This creates a cycle: More meme coins = more $WAR trading = more attention = more value for $WAR. As the $WAR token is used more in meme coin pairings, its liquidity pool grows and its circulating supply drops — helping to increase its value. The more active the ecosystem becomes, the more $WAR is needed and the more valuable it gets. In short: WarriorCoin ($WAR) is what powers everything on PoliticalPump.com. It’s like the fuel that keeps the meme coin engine running — and the more people use the platform, the more powerful $WAR becomes.
