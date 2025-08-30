Warrior Coin (WAR) क्या है

What Is WarriorCoin ($WAR)? WarriorCoin ($WAR) is the official utility token of the PoliticalPump.com ecosystem — a platform that mixes political commentary with the fast-moving world of meme coins. Every 72 hours, PoliticalPump.com launches a brand new meme coin paired with $WAR. These meme coins are fun, themed, and tradable — and users can buy them using any Solana-based token. When users trade these meme coins, it also increases demand and trading volume for $WAR. This creates a cycle: More meme coins = more $WAR trading = more attention = more value for $WAR. As the $WAR token is used more in meme coin pairings, its liquidity pool grows and its circulating supply drops — helping to increase its value. The more active the ecosystem becomes, the more $WAR is needed and the more valuable it gets. In short: WarriorCoin ($WAR) is what powers everything on PoliticalPump.com. It’s like the fuel that keeps the meme coin engine running — and the more people use the platform, the more powerful $WAR becomes.

आज Warrior Coin (WAR) का मूल्य कितना है? USD में लाइव WAR प्राइस 0.00000722 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है. WAR से USD की मौजूदा प्राइस क्या है? $ 0.00000722 है. Warrior Coin का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है? WAR के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 1.01M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है. WAR की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है? WAR की मार्केट में उपलब्ध राशि 140.00B USD है. WAR की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी? WAR ने 0.00006658 USD की ATH प्राइस हासिल की. WAR का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था? WAR ने 0.0000026 USD की ATL प्राइस देखी.

