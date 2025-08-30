Warped Games मूल्य (WARPED)
Warped Games (WARPED) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, WARPED ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. WARPED की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.0033147 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में WARPED में +0.64%, 24 घंटों में -4.34%, तथा पिछले 7 दिनों में -6.05% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Warped Games का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 5.30M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. WARPED की मार्केट में उपलब्ध राशि 6.96B है, कुल आपूर्ति 10000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 7.61M है.
आज के दिन के दौरान, Warped Games का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Warped Games का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Warped Games का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Warped Games का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-4.34%
|30 दिन
|$ 0
|+9.39%
|60 दिन
|$ 0
|+39.51%
|90 दिन
|$ 0
|--
What is $WARPED? $WARPED is the ERC-20 utility token that powers the Warped Universe. Its primary utilities include: -Fueling Web2 - Web3 Collectible Conversions: Fueling the portal to player ownership. -Guiding Game Development & Design: Empowering token holders to influence the direction and evolution of the Warped Universe. -Discounts on Warped Items & Collectibles: Using $WARPED can provide discounts on various Warped in-game items & collectibles. -Game Rewards: $WARPED will be used to reward players in-game, in competitions, and more. $WARPED, EMPOWERING A VIRTUAL GAMING ECOSYSTEM From the creative minds behind Lego Universe and Jumpgate with experience at Star Citizen, Pixar and Disney, alongside the team who crafted the STARL Metaverse Project and MMO Warp Nexus, Warped Games is thrilled to introduce Warped Universe - Welcome to the frontier of gamified virtual exploration. What are the key features of Warped Universe? -Interconnected Gameplay Across Multiple Genres -Empowering Players - From the way you play to the way you extract value from your gaming experiences -Optional NFT-based Digital Collectibles - Choose your level of on-chain interaction -Community-Guided Development and Collaborative Storytelling
Warped Games (WARPED) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. WARPED टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों.