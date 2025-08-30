Warlords of Solana मूल्य (WLOS)
Warlords of Solana (WLOS) रियल-टाइम प्राइस $0.081573 है. पिछले 24 घंटों में, WLOS ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. WLOS की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 2.67 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.055387 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में WLOS में --, 24 घंटों में --, तथा पिछले 7 दिनों में +14.84% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Warlords of Solana का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 7.88K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. WLOS की मार्केट में उपलब्ध राशि 96.62K है, कुल आपूर्ति 96616.283977 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 7.88K है.
आज के दिन के दौरान, Warlords of Solana का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Warlords of Solana का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0098790123 था.
पिछले 60 दिनों में, Warlords of Solana का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0337374018 था.
पिछले 90 दिनों में, Warlords of Solana का USD में मूल्य बदलाव $ +0.01975416294876438 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|--
|30 दिन
|$ +0.0098790123
|+12.11%
|60 दिन
|$ +0.0337374018
|+41.36%
|90 दिन
|$ +0.01975416294876438
|+31.95%
WLOS (Warlords of Solana) is a Solana-based utility token powering an ecosystem centered around gamified DeFi. The project integrates staking, NFT farming, and mission-based hero mechanics. WLOS is distributed through a 10% transactional fee that funds farming rewards, staking APYs, mission pools, development, and deflationary burns. Users can earn WLOS by staking or deploying NFT characters (Farmers or Heroes) that generate token-based returns. The platform aims to merge community incentives with light strategy mechanics in preparation for a larger game release.
Warlords of Solana (WLOS) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. WLOS टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
