War of Meme (WOME) क्या है

Wome.fun is an Agar.io version built on Solana to offer players a unique & fun way of making money in a fair field. It bridges the gap between NFTs, memes & gaming. Pick a Meme/NFT as a Skin, Wage Your Sol and May The Best Win. Team up, enjoy the fight on the field, because anything can change in one game ! You are 1 click away from being able to join a game, and you don't need to connect a wallet for it as you can play as invite anytime. The mechanics are very easy as well, you can whether split with Space or feed others with W. And the map is static, holding viruses or food to eat. The goal is to grow as big as possible and to dominate the leaderboard.

War of Meme (WOME) टोकन का अर्थशास्त्र

War of Meme (WOME) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. WOME टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: War of Meme (WOME) के बारे में अन्य प्रश्न आज War of Meme (WOME) का मूल्य कितना है? USD में लाइव WOME प्राइस 0 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है. WOME से USD की मौजूदा प्राइस क्या है? $ 0 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए WOME से USD की मौजूदा प्राइसहै. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें. War of Meme का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है? WOME के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 10.70K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है. WOME की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है? WOME की मार्केट में उपलब्ध राशि 967.21M USD है. WOME की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी? WOME ने 0.00111565 USD की ATH प्राइस हासिल की. WOME का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था? WOME ने 0 USD की ATL प्राइस देखी. WOME का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है? WOME के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है. क्या WOME इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा? मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष WOME इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए WOME का प्राइस का अनुमान देखें.

