War of Meme मूल्य (WOME)
--
-6.61%
+3.09%
+3.09%
War of Meme (WOME) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, WOME ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. WOME की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00111565 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में WOME में --, 24 घंटों में -6.61%, तथा पिछले 7 दिनों में +3.09% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
War of Meme का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 10.70K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. WOME की मार्केट में उपलब्ध राशि 967.21M है, कुल आपूर्ति 997276002.845672 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 11.04K है.
आज के दिन के दौरान, War of Meme का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, War of Meme का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, War of Meme का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, War of Meme का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-6.61%
|30 दिन
|$ 0
|+7.48%
|60 दिन
|$ 0
|+21.91%
|90 दिन
|$ 0
|--
Wome.fun is an Agar.io version built on Solana to offer players a unique & fun way of making money in a fair field. It bridges the gap between NFTs, memes & gaming. Pick a Meme/NFT as a Skin, Wage Your Sol and May The Best Win. Team up, enjoy the fight on the field, because anything can change in one game ! You are 1 click away from being able to join a game, and you don't need to connect a wallet for it as you can play as invite anytime. The mechanics are very easy as well, you can whether split with Space or feed others with W. And the map is static, holding viruses or food to eat. The goal is to grow as big as possible and to dominate the leaderboard.
