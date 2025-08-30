WAP मूल्य (WAP)
WAP (WAP) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, WAP ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. WAP की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.03862221 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में WAP में -0.55%, 24 घंटों में -1.71%, तथा पिछले 7 दिनों में -8.83% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
WAP का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 105.17K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. WAP की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.68M है, कुल आपूर्ति 999681943.7520521 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 105.17K है.
आज के दिन के दौरान, WAP का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, WAP का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, WAP का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, WAP का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-1.71%
|30 दिन
|$ 0
|+1.70%
|60 दिन
|$ 0
|-11.34%
|90 दिन
|$ 0
|--
Introducing Wet Ass Pussy ($WAP), the boldest memecoin inspired by Cardi B’s iconic anthem! Just like the song that broke the internet, $WAP is here to make waves in the crypto world. This playful, unapologetic project embraces the wild, fun, and rebellious spirit of Cardi B’s hit single. $WAP is more than just a coin—it’s a movement that celebrates breaking boundaries and having fun in the crypto space. It’s cheeky, it’s bold, and it’s designed for those who aren’t afraid to shake things up. Whether you’re here for the memes or the gains, $WAP promises to bring excitement and entertainment while staying true to its carefree, empowering roots. Join the $WAP community as we ride this wave of fun, culture, and crypto all in one!
