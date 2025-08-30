WANNA की अधिक जानकारी

Wanna Bot लोगो

Wanna Bot मूल्य (WANNA)

गैर-सूचीबद्ध

1 WANNA से USD लाइव प्राइस:

$0.0113057
$0.0113057$0.0113057
-0.20%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
USD
Wanna Bot (WANNA) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 05:29:21 (UTC+8)

Wanna Bot (WANNA) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.01124763
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.01142064
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.01124763
$ 0.01142064
$ 0.061015
$ 0.0079968
--

-0.28%

+14.13%

+14.13%

Wanna Bot (WANNA) रियल-टाइम प्राइस $0.0113057 है. पिछले 24 घंटों में, WANNA ने $ 0.01124763 के कम और $ 0.01142064 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. WANNA की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.061015 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.0079968 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में WANNA में --, 24 घंटों में -0.28%, तथा पिछले 7 दिनों में +14.13% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Wanna Bot (WANNA) मार्केट की जानकारी

$ 213.12K
--
$ 1.13M
18.85M
100,000,000.0
Wanna Bot का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 213.12K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. WANNA की मार्केट में उपलब्ध राशि 18.85M है, कुल आपूर्ति 100000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 1.13M है.

Wanna Bot (WANNA) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Wanna Bot का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Wanna Bot का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0018015610 था.
पिछले 60 दिनों में, Wanna Bot का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0007471371 था.
पिछले 90 दिनों में, Wanna Bot का USD में मूल्य बदलाव $ -0.004725706529663943 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0-0.28%
30 दिन$ -0.0018015610-15.93%
60 दिन$ +0.0007471371+6.61%
90 दिन$ -0.004725706529663943-29.47%

Wanna Bot (WANNA) क्या है

Wanna.Bot ? is a prediction platform for content creators to engage with their audience, by allowing them to wager on outcomes in viral challenges, pop culture & more. 'Bet on Anything, with Anyone!' $WANNA is the native utility token used for: Profit Share Fee Discount Referral Incentives Bet & Burn Governance & more.. #SocialFi 🤝 #GambleFi

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!

Wanna Bot प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Wanna Bot (WANNA) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Wanna Bot (WANNA) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Wanna Bot के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Wanna Bot प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

WANNA लोकल करेंसी में

Wanna Bot (WANNA) टोकन का अर्थशास्त्र

Wanna Bot (WANNA) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. WANNA टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Wanna Bot (WANNA) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Wanna Bot (WANNA) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव WANNA प्राइस 0.0113057 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
WANNA से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
WANNA से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.0113057 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Wanna Bot का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
WANNA के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 213.12K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
WANNA की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
WANNA की मार्केट में उपलब्ध राशि 18.85M USD है.
WANNA की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
WANNA ने 0.061015 USD की ATH प्राइस हासिल की.
WANNA का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
WANNA ने 0.0079968 USD की ATL प्राइस देखी.
WANNA का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
WANNA के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या WANNA इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष WANNA इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए WANNA का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 05:29:21 (UTC+8)

