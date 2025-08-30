Walrus the tusk मूल्य ($TUSK)
Walrus the tusk ($TUSK) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, $TUSK ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. $TUSK की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में $TUSK में --, 24 घंटों में -3.93%, तथा पिछले 7 दिनों में -17.32% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Walrus the tusk का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 30.92K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. $TUSK की मार्केट में उपलब्ध राशि 9.00B है, कुल आपूर्ति 8999921845.037106 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 30.92K है.
आज के दिन के दौरान, Walrus the tusk का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Walrus the tusk का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Walrus the tusk का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Walrus the tusk का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-3.93%
|30 दिन
|$ 0
|-27.03%
|60 दिन
|$ 0
|+19.90%
|90 दिन
|$ 0
|--
Walrus is the first mammal memecoin that borns thanks to walrus protocol in sui network. It was created to help to on-board the masses to the sui eco in a funny and Friendly way it was also verified in main sui wallet thanks to the co-founder and cpo adeniyi @TuskWalrusOnSui represents a blend of meme culture with crypto economics, leveraging the Sui blockchain's ecosystem to create a unique token persona and community around TUSK.
Walrus the tusk ($TUSK) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. $TUSK टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
