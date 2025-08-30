WAIFU की अधिक जानकारी

WAIFU प्राइस की जानकारी

WAIFU आधिकारिक वेबसाइट

WAIFU टोकन का अर्थशास्त्र

WAIFU प्राइस का पूर्वानुमान

WaiFU लोगो

WaiFU मूल्य (WAIFU)

गैर-सूचीबद्ध

1 WAIFU से USD लाइव प्राइस:

--
----
0.00%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
USD
WaiFU (WAIFU) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 11:41:15 (UTC+8)

WaiFU (WAIFU) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में उच्चतम

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01309255
$ 0.01309255$ 0.01309255

$ 0.00000738
$ 0.00000738$ 0.00000738

--

--

+5.20%

+5.20%

WaiFU (WAIFU) रियल-टाइम प्राइस $0.00001203 है. पिछले 24 घंटों में, WAIFU ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. WAIFU की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.01309255 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00000738 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में WAIFU में --, 24 घंटों में --, तथा पिछले 7 दिनों में +5.20% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

WaiFU (WAIFU) मार्केट की जानकारी

$ 11.53K
$ 11.53K$ 11.53K

--
----

$ 12.03K
$ 12.03K$ 12.03K

958.80M
958.80M 958.80M

999,885,659.414076
999,885,659.414076 999,885,659.414076

WaiFU का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 11.53K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. WAIFU की मार्केट में उपलब्ध राशि 958.80M है, कुल आपूर्ति 999885659.414076 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 12.03K है.

WaiFU (WAIFU) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, WaiFU का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, WaiFU का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0000001646 था.
पिछले 60 दिनों में, WaiFU का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0000026946 था.
पिछले 90 दिनों में, WaiFU का USD में मूल्य बदलाव $ +0.00000274683999126237 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0--
30 दिन$ +0.0000001646+1.37%
60 दिन$ +0.0000026946+22.40%
90 दिन$ +0.00000274683999126237+29.59%

WaiFU (WAIFU) क्या है

W.A.I.F.U stands for Warehousing Accessibility Integration Framework for Using AI Data. WAIFU is a decentralized marketplace and agent training terminal designed to facilitate the buying, selling, and sharing of high-quality training data for AI agents. The WAIFU (Web-based AI Framework Universal Interface) Terminal is a Bloomberg-inspired platform for AI agent integration and deployment. It provides a unified interface for AI engineers to develop, test, and deploy AI agents while leveraging various APIs and data sources. Developers will pay in $WAIFU to access and train agents within the training terminal.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!

WaiFU (WAIFU) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

WaiFU प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में WaiFU (WAIFU) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके WaiFU (WAIFU) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? WaiFU के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब WaiFU प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

WAIFU लोकल करेंसी में

WaiFU (WAIFU) टोकन का अर्थशास्त्र

WaiFU (WAIFU) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. WAIFU टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: WaiFU (WAIFU) के बारे में अन्य प्रश्न

आज WaiFU (WAIFU) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव WAIFU प्राइस 0.00001203 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
WAIFU से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
WAIFU से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.00001203 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
WaiFU का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
WAIFU के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 11.53K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
WAIFU की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
WAIFU की मार्केट में उपलब्ध राशि 958.80M USD है.
WAIFU की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
WAIFU ने 0.01309255 USD की ATH प्राइस हासिल की.
WAIFU का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
WAIFU ने 0.00000738 USD की ATL प्राइस देखी.
WAIFU का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
WAIFU के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या WAIFU इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष WAIFU इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए WAIFU का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 11:41:15 (UTC+8)

WaiFU (WAIFU) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट

