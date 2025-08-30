WAG की अधिक जानकारी

WAG प्राइस की जानकारी

WAG आधिकारिक वेबसाइट

WAG टोकन का अर्थशास्त्र

WAG प्राइस का पूर्वानुमान

Waggle Network लोगो

Waggle Network मूल्य (WAG)

गैर-सूचीबद्ध

1 WAG से USD लाइव प्राइस:

$0.0003531
$0.0003531
+4.90%1D
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है.
USD
Waggle Network (WAG) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 11:40:53 (UTC+8)

Waggle Network (WAG) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0
$ 0
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0
$ 0
24 घंटे में उच्चतम

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 3.67
$ 3.67

$ 0
$ 0

-0.11%

+4.99%

-10.08%

-10.08%

Waggle Network (WAG) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, WAG ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. WAG की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 3.67 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में WAG में -0.11%, 24 घंटों में +4.99%, तथा पिछले 7 दिनों में -10.08% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Waggle Network (WAG) मार्केट की जानकारी

$ 2.56K
$ 2.56K

--
--

$ 35.31K
$ 35.31K

7.25M
7.25M

100,000,000.0
100,000,000.0

Waggle Network का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 2.56K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. WAG की मार्केट में उपलब्ध राशि 7.25M है, कुल आपूर्ति 100000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 35.31K है.

Waggle Network (WAG) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Waggle Network का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Waggle Network का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Waggle Network का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Waggle Network का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0+4.99%
30 दिन$ 0+18.54%
60 दिन$ 0+22.96%
90 दिन$ 0--

Waggle Network (WAG) क्या है

Waggle is a permissionless marketplace built for multi-chain token pools and auctions, enabling projects to raise capital post-IDO on a decentralized environment based on Solana. Waggle curates a public-facing marketplace interface which facilitates locked tokens trading activities. With Waggle, decentralized projects will be able to raise capital from their community, and users will be able to participate in community fundraising rounds in a secure and compliant environment and access opportunities previously only available to institutional players. Waggle seeks to build a future that is decentralized, efficient, and empowering.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!

Waggle Network (WAG) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

Waggle Network प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Waggle Network (WAG) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Waggle Network (WAG) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Waggle Network के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Waggle Network प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

WAG लोकल करेंसी में

Waggle Network (WAG) टोकन का अर्थशास्त्र

Waggle Network (WAG) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. WAG टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Waggle Network (WAG) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Waggle Network (WAG) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव WAG प्राइस 0 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
WAG से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
WAG से USD की मौजूदा प्राइस $ 0 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Waggle Network का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
WAG के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 2.56K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
WAG की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
WAG की मार्केट में उपलब्ध राशि 7.25M USD है.
WAG की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
WAG ने 3.67 USD की ATH प्राइस हासिल की.
WAG का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
WAG ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
WAG का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
WAG के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या WAG इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष WAG इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए WAG का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 11:40:53 (UTC+8)

