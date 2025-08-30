WABBIT की अधिक जानकारी

WABBIT मूल्य (WABBIT)

1 WABBIT से USD लाइव प्राइस:

--
----
+7.80%1D
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है.
WABBIT (WABBIT) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 09:21:07 (UTC+8)

WABBIT (WABBIT) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में उच्चतम

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00234934
$ 0.00234934$ 0.00234934

$ 0
$ 0$ 0

-0.35%

+7.89%

+15.85%

+15.85%

WABBIT (WABBIT) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, WABBIT ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. WABBIT की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00234934 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में WABBIT में -0.35%, 24 घंटों में +7.89%, तथा पिछले 7 दिनों में +15.85% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

WABBIT (WABBIT) मार्केट की जानकारी

$ 24.68K
$ 24.68K$ 24.68K

--
----

$ 24.68K
$ 24.68K$ 24.68K

777.78M
777.78M 777.78M

777,777,777.0
777,777,777.0 777,777,777.0

WABBIT का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 24.68K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. WABBIT की मार्केट में उपलब्ध राशि 777.78M है, कुल आपूर्ति 777777777.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 24.68K है.

WABBIT (WABBIT) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, WABBIT का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, WABBIT का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, WABBIT का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, WABBIT का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0+7.89%
30 दिन$ 0-3.74%
60 दिन$ 0+18.25%
90 दिन$ 0--

WABBIT (WABBIT) क्या है

Wabbit is a bold memecoin built on the Avalanche network, designed to appeal to everyone—not just degens. Inspired by the universal symbol of luck, the number 777 is woven into Wabbit’s DNA—not only in its total supply of 777,777,777 tokens but also in its unique contract address: 0x77776aB9495729E0939E9bADAf7E7c3312777777. Wabbit draws inspiration from iconic scenes in anime, cartoons, movies, and gaming, making it relatable and fun for everyone. With several features and utilities already planned for the long-term roadmap, Wabbit is more than just a memecoin—it’s a community-driven, fair, and entertaining crypto experience. No presale, no team allocation, just a fair launch for everyone to enjoy

WABBIT (WABBIT) संसाधन

WABBIT प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में WABBIT (WABBIT) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके WABBIT (WABBIT) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? WABBIT के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब WABBIT प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

WABBIT लोकल करेंसी में

WABBIT (WABBIT) टोकन का अर्थशास्त्र

WABBIT (WABBIT) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. WABBIT टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: WABBIT (WABBIT) के बारे में अन्य प्रश्न

आज WABBIT (WABBIT) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव WABBIT प्राइस 0 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
WABBIT से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
WABBIT से USD की मौजूदा प्राइस $ 0 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
WABBIT का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
WABBIT के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 24.68K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
WABBIT की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
WABBIT की मार्केट में उपलब्ध राशि 777.78M USD है.
WABBIT की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
WABBIT ने 0.00234934 USD की ATH प्राइस हासिल की.
WABBIT का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
WABBIT ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
WABBIT का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
WABBIT के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या WABBIT इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष WABBIT इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए WABBIT का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 09:21:07 (UTC+8)

