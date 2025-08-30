WABBIT मूल्य (WABBIT)
WABBIT (WABBIT) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, WABBIT ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. WABBIT की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00234934 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में WABBIT में -0.35%, 24 घंटों में +7.89%, तथा पिछले 7 दिनों में +15.85% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
WABBIT का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 24.68K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. WABBIT की मार्केट में उपलब्ध राशि 777.78M है, कुल आपूर्ति 777777777.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 24.68K है.
आज के दिन के दौरान, WABBIT का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, WABBIT का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, WABBIT का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, WABBIT का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|+7.89%
|30 दिन
|$ 0
|-3.74%
|60 दिन
|$ 0
|+18.25%
|90 दिन
|$ 0
|--
Wabbit is a bold memecoin built on the Avalanche network, designed to appeal to everyone—not just degens. Inspired by the universal symbol of luck, the number 777 is woven into Wabbit’s DNA—not only in its total supply of 777,777,777 tokens but also in its unique contract address: 0x77776aB9495729E0939E9bADAf7E7c3312777777. Wabbit draws inspiration from iconic scenes in anime, cartoons, movies, and gaming, making it relatable and fun for everyone. With several features and utilities already planned for the long-term roadmap, Wabbit is more than just a memecoin—it’s a community-driven, fair, and entertaining crypto experience. No presale, no team allocation, just a fair launch for everyone to enjoy
