VVS Finance लोगो

VVS Finance मूल्य (VVS)

गैर-सूचीबद्ध

1 VVS से USD लाइव प्राइस:

--
----
-15.60%1D
USD
VVS Finance (VVS) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 21:55:39 (UTC+8)

VVS Finance (VVS) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में उच्चतम

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-3.59%

-15.60%

+89.71%

+89.71%

VVS Finance (VVS) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, VVS ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. VVS की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में VVS में -3.59%, 24 घंटों में -15.60%, तथा पिछले 7 दिनों में +89.71% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

VVS Finance (VVS) मार्केट की जानकारी

$ 283.31M
$ 283.31M$ 283.31M

--
----

$ 576.95M
$ 576.95M$ 576.95M

46.53T
46.53T 46.53T

94,752,064,463,117.06
94,752,064,463,117.06 94,752,064,463,117.06

VVS Finance का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 283.31M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. VVS की मार्केट में उपलब्ध राशि 46.53T है, कुल आपूर्ति 94752064463117.06 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 576.95M है.

VVS Finance (VVS) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, VVS Finance का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, VVS Finance का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, VVS Finance का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, VVS Finance का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0-15.60%
30 दिन$ 0+93.74%
60 दिन$ 0+223.26%
90 दिन$ 0--

VVS Finance (VVS) क्या है

VVS Finance is a decentralized finance and automated market making platform on the Cronos network by Crypto.com

VVS Finance (VVS) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

VVS Finance प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में VVS Finance (VVS) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके VVS Finance (VVS) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? VVS Finance के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब VVS Finance प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

VVS लोकल करेंसी में

VVS Finance (VVS) टोकन का अर्थशास्त्र

VVS Finance (VVS) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. VVS टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: VVS Finance (VVS) के बारे में अन्य प्रश्न

आज VVS Finance (VVS) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव VVS प्राइस 0 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
VVS से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
VVS से USD की मौजूदा प्राइस $ 0 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
VVS Finance का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
VVS के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 283.31M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
VVS की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
VVS की मार्केट में उपलब्ध राशि 46.53T USD है.
VVS की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
VVS ने 0 USD की ATH प्राइस हासिल की.
VVS का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
VVS ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
VVS का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
VVS के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या VVS इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष VVS इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए VVS का प्राइस का अनुमान देखें.
अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.