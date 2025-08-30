Vulture Peak मूल्य (VPK)
Vulture Peak (VPK) रियल-टाइम प्राइस $0.01652076 है. पिछले 24 घंटों में, VPK ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. VPK की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.785352 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.01614307 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में VPK में --, 24 घंटों में --, तथा पिछले 7 दिनों में -0.57% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Vulture Peak का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 66.98K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. VPK की मार्केट में उपलब्ध राशि 4.05M है, कुल आपूर्ति 29900000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 493.97K है.
आज के दिन के दौरान, Vulture Peak का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Vulture Peak का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0002112740 था.
पिछले 60 दिनों में, Vulture Peak का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0003470730 था.
पिछले 90 दिनों में, Vulture Peak का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|--
|30 दिन
|$ -0.0002112740
|-1.27%
|60 दिन
|$ -0.0003470730
|-2.10%
|90 दिन
|$ 0
|--
Vulture Peak is a pioneering Launchpad and an Investment fund focusing on blockchain games, NFTs, metaverse, DeFi, and other recent developments in the blockchain space. While the blockchain industry has been expanding and growing in recent years, not much has been done to have equal growth amongst the overall sphere of our society and it has mostly benefited a certain segment of the society who has the resources and liberty of investing early in projects. Vulture Peak focuses on leveling down these grounds and empowering everyone with investing power. Better days are on their way and it’s time to bid farewell to the days of staking and locking your tokens for getting whitelisted in IDOs. Let’s empower everyone and let’s grow together!
