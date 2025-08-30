VPS Ai मूल्य (VPS)
-0.61%
+2.48%
-2.62%
-2.62%
VPS Ai (VPS) रियल-टाइम प्राइस $0.00987183 है. पिछले 24 घंटों में, VPS ने $ 0.00963305 के कम और $ 0.01028355 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. VPS की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.121459 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00392027 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में VPS में -0.61%, 24 घंटों में +2.48%, तथा पिछले 7 दिनों में -2.62% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
VPS Ai का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 869.13K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. VPS की मार्केट में उपलब्ध राशि 88.04M है, कुल आपूर्ति 100000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 987.17K है.
आज के दिन के दौरान, VPS Ai का USD में मूल्य बदलाव $ +0.00023877 था.
पिछले 30 दिनों में, VPS Ai का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0035812057 था.
पिछले 60 दिनों में, VPS Ai का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0098609403 था.
पिछले 90 दिनों में, VPS Ai का USD में मूल्य बदलाव $ +0.003608218234353395 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ +0.00023877
|+2.48%
|30 दिन
|$ +0.0035812057
|+36.28%
|60 दिन
|$ +0.0098609403
|+99.89%
|90 दिन
|$ +0.003608218234353395
|+57.61%
Decentralized AI & Blockchain $VPS GPU Cloud Ecosystem Our project is centered on democratizing access to high-powered computing through the $VPS GPU Cloud Ecosystem. We offer GPU-equipped Virtual Private Servers tailored for AI and blockchain applications, enabling developers, businesses, and innovators to access the computing resources they need. With the $VPS token and cryptocurrency transactions, our platform simplifies the process of renting these essential services, fostering a secure and decentralized environment for technological advancement. Our aim is to provide the backbone for future developments in AI and blockchain, making powerful computing accessible to all.
कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में VPS Ai (VPS) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके VPS Ai (VPS) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? VPS Ai के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.
अब VPS Ai प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!
VPS Ai (VPS) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. VPS टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.