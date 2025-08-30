VOYAGE की अधिक जानकारी

Voyager AI मूल्य (VOYAGE)

गैर-सूचीबद्ध

1 VOYAGE से USD लाइव प्राइस:

--
----
-4.40%1D
Voyager AI (VOYAGE) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 05:29:03 (UTC+8)

Voyager AI (VOYAGE) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.00003644
$ 0.00003644$ 0.00003644
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.00003935
$ 0.00003935$ 0.00003935
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.00003644
$ 0.00003644$ 0.00003644

$ 0.00003935
$ 0.00003935$ 0.00003935

$ 0.00720331
$ 0.00720331$ 0.00720331

$ 0.00003368
$ 0.00003368$ 0.00003368

-0.93%

-4.97%

-7.55%

-7.55%

Voyager AI (VOYAGE) रियल-टाइम प्राइस $0.00003645 है. पिछले 24 घंटों में, VOYAGE ने $ 0.00003644 के कम और $ 0.00003935 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. VOYAGE की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00720331 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00003368 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में VOYAGE में -0.93%, 24 घंटों में -4.97%, तथा पिछले 7 दिनों में -7.55% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Voyager AI (VOYAGE) मार्केट की जानकारी

$ 34.60K
$ 34.60K$ 34.60K

--
----

$ 36.44K
$ 36.44K$ 36.44K

949.49M
949.49M 949.49M

999,760,656.412986
999,760,656.412986 999,760,656.412986

Voyager AI का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 34.60K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. VOYAGE की मार्केट में उपलब्ध राशि 949.49M है, कुल आपूर्ति 999760656.412986 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 36.44K है.

Voyager AI (VOYAGE) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Voyager AI का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Voyager AI का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0000230440 था.
पिछले 60 दिनों में, Voyager AI का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0000278615 था.
पिछले 90 दिनों में, Voyager AI का USD में मूल्य बदलाव $ -0.00012825362080584695 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0-4.97%
30 दिन$ -0.0000230440-63.22%
60 दिन$ -0.0000278615-76.43%
90 दिन$ -0.00012825362080584695-77.86%

Voyager AI (VOYAGE) क्या है

Voyager AI is an avant-garde AI-driven predictive analytics hypersuite engineered for the uncharted realms of decentralized finance (DeFi). Using this Gitbook is your star map, detailing the mission parameters, equipping you with cutting-edge tools, and ensuring you’re primed to navigate the cosmic expanse of DeFi investments with unparalleled precision and strategic foresight. Voyager’s Galactic Market Sentiment Analysis system scours the vast data nebula to decode and quantify the prevailing sentiments within the DeFi galaxy. Some subsystems include a social media scanner that monitors interplanetary platforms like Twitter, Reddit, and Telegram for real-time sentiment flux. Second, a news aggregator that collects and synthesizes cosmic news articles and press releases from multiple galaxies. Thirdly, a forum Analyzer that Scrutinizes discussions on DeFi-centric forums such as Bitcointalk and specialized DeFi communities.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है.

Voyager AI प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Voyager AI (VOYAGE) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Voyager AI (VOYAGE) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Voyager AI के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Voyager AI प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

VOYAGE लोकल करेंसी में

Voyager AI (VOYAGE) टोकन का अर्थशास्त्र

Voyager AI (VOYAGE) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. VOYAGE टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Voyager AI (VOYAGE) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Voyager AI (VOYAGE) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव VOYAGE प्राइस 0.00003645 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
VOYAGE से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
VOYAGE से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.00003645 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Voyager AI का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
VOYAGE के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 34.60K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
VOYAGE की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
VOYAGE की मार्केट में उपलब्ध राशि 949.49M USD है.
VOYAGE की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
VOYAGE ने 0.00720331 USD की ATH प्राइस हासिल की.
VOYAGE का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
VOYAGE ने 0.00003368 USD की ATL प्राइस देखी.
VOYAGE का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
VOYAGE के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या VOYAGE इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष VOYAGE इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए VOYAGE का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 05:29:03 (UTC+8)

