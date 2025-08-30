Voyager AI मूल्य (VOYAGE)
Voyager AI (VOYAGE) रियल-टाइम प्राइस $0.00003645 है. पिछले 24 घंटों में, VOYAGE ने $ 0.00003644 के कम और $ 0.00003935 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. VOYAGE की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00720331 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00003368 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में VOYAGE में -0.93%, 24 घंटों में -4.97%, तथा पिछले 7 दिनों में -7.55% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Voyager AI का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 34.60K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. VOYAGE की मार्केट में उपलब्ध राशि 949.49M है, कुल आपूर्ति 999760656.412986 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 36.44K है.
आज के दिन के दौरान, Voyager AI का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Voyager AI का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0000230440 था.
पिछले 60 दिनों में, Voyager AI का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0000278615 था.
पिछले 90 दिनों में, Voyager AI का USD में मूल्य बदलाव $ -0.00012825362080584695 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-4.97%
|30 दिन
|$ -0.0000230440
|-63.22%
|60 दिन
|$ -0.0000278615
|-76.43%
|90 दिन
|$ -0.00012825362080584695
|-77.86%
Voyager AI is an avant-garde AI-driven predictive analytics hypersuite engineered for the uncharted realms of decentralized finance (DeFi). Using this Gitbook is your star map, detailing the mission parameters, equipping you with cutting-edge tools, and ensuring you’re primed to navigate the cosmic expanse of DeFi investments with unparalleled precision and strategic foresight. Voyager’s Galactic Market Sentiment Analysis system scours the vast data nebula to decode and quantify the prevailing sentiments within the DeFi galaxy. Some subsystems include a social media scanner that monitors interplanetary platforms like Twitter, Reddit, and Telegram for real-time sentiment flux. Second, a news aggregator that collects and synthesizes cosmic news articles and press releases from multiple galaxies. Thirdly, a forum Analyzer that Scrutinizes discussions on DeFi-centric forums such as Bitcointalk and specialized DeFi communities.
