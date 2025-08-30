VBNC की अधिक जानकारी

Voucher BNC लोगो

Voucher BNC मूल्य (VBNC)

गैर-सूचीबद्ध

1 VBNC से USD लाइव प्राइस:

$0.123722
$0.123722$0.123722
0.00%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
USD
Voucher BNC (VBNC) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 01:42:57 (UTC+8)

Voucher BNC (VBNC) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.123722
$ 0.123722$ 0.123722
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.123722
$ 0.123722$ 0.123722
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.123722
$ 0.123722$ 0.123722

$ 0.123722
$ 0.123722$ 0.123722

$ 0.323317
$ 0.323317$ 0.323317

$ 0.120849
$ 0.120849$ 0.120849

--

0.00%

-2.42%

-2.42%

Voucher BNC (VBNC) रियल-टाइम प्राइस $0.123722 है. पिछले 24 घंटों में, VBNC ने $ 0.123722 के कम और $ 0.123722 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. VBNC की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.323317 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.120849 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में VBNC में --, 24 घंटों में 0.00%, तथा पिछले 7 दिनों में -2.42% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Voucher BNC (VBNC) मार्केट की जानकारी

$ 877.95K
$ 877.95K$ 877.95K

--
----

$ 877.95K
$ 877.95K$ 877.95K

7.10M
7.10M 7.10M

7,096,161.0
7,096,161.0 7,096,161.0

Voucher BNC का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 877.95K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. VBNC की मार्केट में उपलब्ध राशि 7.10M है, कुल आपूर्ति 7096161.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 877.95K है.

Voucher BNC (VBNC) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Voucher BNC का USD में मूल्य बदलाव $ 0.0 था.
पिछले 30 दिनों में, Voucher BNC का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0044583470 था.
पिछले 60 दिनों में, Voucher BNC का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0099975046 था.
पिछले 90 दिनों में, Voucher BNC का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0.00.00%
30 दिन$ -0.0044583470-3.60%
60 दिन$ -0.0099975046-8.08%
90 दिन$ 0--

Voucher BNC (VBNC) क्या है

vBNC is a representation Token of liquid staked BNC. Bifrost is a Liquid Staking app-chain tailored for all blockchains, utilizing decentralized cross-chain interoperability to empower users to earn staking rewards and DeFi yields with flexibility, liquidity, and high security across multiple chains. The easiest way to understand Bifrost is to see it as a derivative issuer that provides liquidity for all pledged assets, issuing corresponding shadow assets during the bonding period of the original assets. At the same time, the shadow asset is a fungible Token that can be circulated in different DEXs, pools, protocols and across chains.

Voucher BNC (VBNC) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

Voucher BNC प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Voucher BNC (VBNC) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Voucher BNC (VBNC) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Voucher BNC के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Voucher BNC प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

VBNC लोकल करेंसी में

Voucher BNC (VBNC) टोकन का अर्थशास्त्र

Voucher BNC (VBNC) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. VBNC टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Voucher BNC (VBNC) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Voucher BNC (VBNC) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव VBNC प्राइस 0.123722 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
VBNC से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
VBNC से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.123722 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Voucher BNC का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
VBNC के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 877.95K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
VBNC की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
VBNC की मार्केट में उपलब्ध राशि 7.10M USD है.
VBNC की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
VBNC ने 0.323317 USD की ATH प्राइस हासिल की.
VBNC का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
VBNC ने 0.120849 USD की ATL प्राइस देखी.
VBNC का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
VBNC के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या VBNC इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष VBNC इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए VBNC का प्राइस का अनुमान देखें.
अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.