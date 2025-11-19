एक्सचेंजDEX+
Vooz Coin का आज का लाइव मूल्य 0 USD है.VOOZ का मार्केट कैप 118,365 USD है. भारत में VOOZ से USD के रियल-टाइम मूल्य अपडेट, लाइव चार्ट, मार्केट कैप, 24 घंटे के वॉल्यूम आदि को ट्रैक करें!

VOOZ की अधिक जानकारी

VOOZ प्राइस की जानकारी

VOOZ क्या है

VOOZ व्हाइटपेपर

VOOZ आधिकारिक वेबसाइट

VOOZ टोकन का अर्थशास्त्र

VOOZ प्राइस का पूर्वानुमान

Vooz Coin लोगो

Vooz Coin मूल्य (VOOZ)

गैर-सूचीबद्ध

1 VOOZ से USD लाइव प्राइस:

$0.00011905
$0.00011905$0.00011905
-1.80%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है.
USD
Vooz Coin (VOOZ) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-11-19 17:36:27 (UTC+8)

Vooz Coin का आज का मूल्य

आज Vooz Coin (VOOZ) का लाइव मूल्य -- है, जिसमें पिछले 24 घंटों में 1.83% का बदलाव आया है. मौजूदा VOOZ से USD कन्वर्ज़न दर -- प्रति VOOZ है.

$ 118,365 के मार्केट कैप के अनुसार Vooz Coin करेंसी की रैंक #- है और इसकी मार्केट में उपलब्ध राशि 998.41M VOOZ है. पिछले 24 घंटों के दौरान, VOOZ की ट्रेडिंग $ 0 (निम्न) और $ 0 (उच्च) के बीच चल रही थी, जो मार्केट गतिविधि को दर्शाता है. इसका अब तक का सबसे उच्च स्तर $ 0.00131691 और सबसे निम्न स्तर $ 0 है.

छोटी अवधि की परफ़ॉर्मेंस में VOOZ में पिछले एक घंटे में -0.92% और पिछले 7 दिनों में -19.03% बदलाव आया है. पिछले दिन, कुल ट्रेडिंग वॉल्यूम -- तक पहुँच गया.

Vooz Coin (VOOZ) मार्केट की जानकारी

$ 118.37K
$ 118.37K$ 118.37K

--
----

$ 118.37K
$ 118.37K$ 118.37K

998.41M
998.41M 998.41M

998,410,184.147502
998,410,184.147502 998,410,184.147502

Vooz Coin का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 118.37K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. VOOZ की मार्केट में उपलब्ध राशि 998.41M है, कुल आपूर्ति 998410184.147502 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 118.37K है.

Vooz Coin की प्राइस हिस्ट्री USD

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में उच्चतम

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00131691
$ 0.00131691$ 0.00131691

$ 0
$ 0$ 0

-0.92%

-1.82%

-19.03%

-19.03%

Vooz Coin (VOOZ) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Vooz Coin का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Vooz Coin का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Vooz Coin का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Vooz Coin का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0-1.82%
30 दिन$ 0-58.95%
60 दिन$ 0-79.81%
90 दिन$ 0--

Vooz Coin के लिए प्राइस पूर्वानुमान

Vooz Coin (VOOZ) 2030 (5 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान
ऊपर दिए गए प्राइस अनुमान के मॉड्यूल के अनुसार, 2030 में VOOZ का टार्गेट प्राइस $ -- है, और ग्रोथ रेट 0.00% है.
Vooz Coin (VOOZ) 2040 (15 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान

2040 में, Vooz Coin के प्राइस में संभावित रूप से 0.00% की ग्रोथ हो सकती है. यह $ -- के ट्रेडिंग प्राइस तक पहुँच सकता है.

MEXC टूल्स
रियल-टाइम परिदृश्य अनुमानों और अधिक व्यक्तिगत विश्लेषण के लिए, यूज़र MEXC के प्राइस पूर्वानुमान टूल और AI मार्केट इनसाइट्स का उपयोग कर सकते हैं.
अस्वीकरण: ये परिदृश्य उदाहरणात्मक और शिक्षाप्रद हैं; क्रिप्टोकरेंसी अस्थिर हैं—निर्णय लेने से पहले अपना स्वयं का शोध (DYOR) करें.
जानना चाहते हैं कि 2025-2026 में Vooz Coin की प्राइस क्या होगी? वर्ष 2025-2026 के लिए VOOZ के प्राइस पूर्वानुमान के लिए Vooz Coinप्राइस पूर्वानुमान पर क्लिक करके हमारे प्राइस पूर्वानुमान पेज पर जाएँ.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है.

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न Vooz Coin

2030 में 1 Vooz Coin का मूल्य कितना होगा?
अगर Vooz Coin 5% की वार्षिक दर से बढ़ता रहे, तो इसका अनुमानित मूल्य 2026 तक $--, 2030 तक $--, 2035 तक $-- और 2040 तक $-- तक पहुँच सकता है. ये आँकड़े स्थिर चक्रवृद्धि बढ़ोतरी की परिस्थिति को दिखाते हैं, लेकिन भविष्य का वास्तविक मूल्य, मार्केट की स्वीकार्यता, नियामकीय विकास और व्यापक आर्थिक परिस्थितियों पर निर्भर करेगा. Vooz Coin के संभावित मूल्य और अनुमानित ROI का विस्तृत वार्षिक विश्लेषण देखने के लिए, आप नीचे दी गई पूरी प्रोजेक्शन टेबल देख सकते हैं.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-11-19 17:36:27 (UTC+8)

Vooz Coin (VOOZ) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट

समय (UTC+8)प्रकारजानकारी
11-19 12:49:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Crypto market stabilizes temporarily, some altcoins show significant rebounds
11-18 17:44:47इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Bitcoin contract open interest across the market has fallen by approximately 30% from its peak within the year, with liquidity and speculative intensity declining
11-17 11:15:44इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Cryptocurrency "Bear Market" Intensifies, Bitcoin Erases Year-to-Date Gains, Ethereum Barely Holds $3,000
11-17 03:26:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
U.S. Ethereum Spot ETFs See Net Outflows of $728.3 Million This Week
11-16 23:43:30इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Bitcoin's November return this year is temporarily reported at -12.39%, compared to the historical average return of 42.49%
11-16 18:32:59इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL spot ETF records net inflows for 14 consecutive trading days, with total inflows reaching $382 million

Vooz Coin के बारे में और जानें

