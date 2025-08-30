Voovo App मूल्य (VOOVO)
+0,75%
+0,81%
-25,32%
-25,32%
Voovo App (VOOVO) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, VOOVO ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. VOOVO की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0,00171215 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में VOOVO में +0,75%, 24 घंटों में +0,81%, तथा पिछले 7 दिनों में -25,32% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Voovo App का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 27,32K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. VOOVO की मार्केट में उपलब्ध राशि 999,65M है, कुल आपूर्ति 999651662.260914 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 27,32K है.
आज के दिन के दौरान, Voovo App का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Voovo App का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Voovo App का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Voovo App का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|+0,81%
|30 दिन
|$ 0
|-44,53%
|60 दिन
|$ 0
|-32,53%
|90 दिन
|$ 0
|--
Voovo App – The Future of X Trading Discover Voovo, the advanced AI-powered X trading bot designed for speed, simplicity, and seamless integration with the X platform (formerly Twitter). With Voovo, you can buy, swap, and trade tokens effortlessly—all through social interaction. Whether you’re sending or receiving Solana tokens, or executing a swap, just mention on X and let the bot handle the rest. Voovo is more than a bot—it’s a cutting-edge X trading utility that redefines how you engage with crypto on social platforms. Fast, intuitive, and secure, Voovo brings DeFi directly into your daily conversations.
Voovo App (VOOVO) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. VOOVO टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
