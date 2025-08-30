VNX Swiss Franc मूल्य (VCHF)
VNX Swiss Franc (VCHF) रियल-टाइम प्राइस $1.25 है. पिछले 24 घंटों में, VCHF ने $ 1.24 के कम और $ 1.25 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. VCHF की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 1.27 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.0112707 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में VCHF में +0.10%, 24 घंटों में +0.56%, तथा पिछले 7 दिनों में +0.71% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
VNX Swiss Franc का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 5.04M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. VCHF की मार्केट में उपलब्ध राशि 4.03M है, कुल आपूर्ति 4029871.44582 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 5.04M है.
आज के दिन के दौरान, VNX Swiss Franc का USD में मूल्य बदलाव $ +0.00700516 था.
पिछले 30 दिनों में, VNX Swiss Franc का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0138565000 था.
पिछले 60 दिनों में, VNX Swiss Franc का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0040288750 था.
पिछले 90 दिनों में, VNX Swiss Franc का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0359228099742788 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ +0.00700516
|+0.56%
|30 दिन
|$ +0.0138565000
|+1.11%
|60 दिन
|$ -0.0040288750
|-0.32%
|90 दिन
|$ +0.0359228099742788
|+2.96%
What is the project about? VNX Swiss Franc (VCHF) is a token referencing Swiss Franc from a token generator licensed under the Blockchain act in Liechtenstein. What makes your project unique? Being referenced to traditional currency, VNX Swiss Franc offers a traditional asset in the digital form. VCHF token generation and all services in respect of the tokens are carried out by VNX Commodities, a company registered with the Liechtenstein Financial Market Authority (FMA) under the Tokens and TT Services Providers Law (TVTG) (https://fmaregister.fma-li.li/search?searchText=&number=310339&category=) History of your project. VNX, a Liechtenstein-based company registered by the Liechtenstein Financial Market Authority (FMA). In April 2022 VNX launched its European platform for investment into tokenized traditional assets and issues the first European multichain token fully backed by physical gold and represents individual ownership of the gold - VNX Gold (VNXAU). In December 2022, VNX added VNX Euro (VEUR) and VNX Swiss Franc (VCHF), expanding investor capabilities in the crypto space by offering digital assets tied to traditional currencies. VNX Euro (VEUR) and VNX Swiss Franc (VCHF) are tokens referencing respective fiat currencies. VNX stablecoins provide the ability for crypto users to trade in native currencies as well as manage their portfolio more effectively: to hedge, trade, and profit with more options. What’s next for your project? VNX aims to make VNX Swiss Franc (VCHF) available to users by expanding the list of cryptocurrency exchanges where it is traded. There are also plans to release the token on various blockchains, making it multichain. What can your token be used for? Hedge. Hold VCHF to hedge against crypto volatility and avoid losses during a market decline; Trade. Buy and sell digital assets in a matter of minutes on CEXs and DEXs; Earn. Lend, provide liquidity, stake and use other investment opportunities in CeFi/DeFi.
