VNX Gold (VNXAU) रियल-टाइम प्राइस $111.61 है. पिछले 24 घंटों में, VNXAU ने $ 109.62 के कम और $ 112.93 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. VNXAU की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 116.41 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 51.65 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में VNXAU में +0.26%, 24 घंटों में +1.39%, तथा पिछले 7 दिनों में +3.25% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
VNX Gold का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 3.12M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. VNXAU की मार्केट में उपलब्ध राशि 28.10K है, कुल आपूर्ति 28100.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 3.12M है.
आज के दिन के दौरान, VNX Gold का USD में मूल्य बदलाव $ +1.53 था.
पिछले 30 दिनों में, VNX Gold का USD में मूल्य बदलाव $ +4.4009273930 था.
पिछले 60 दिनों में, VNX Gold का USD में मूल्य बदलाव $ +6.5475225230 था.
पिछले 90 दिनों में, VNX Gold का USD में मूल्य बदलाव $ +5.89919096655751 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ +1.53
|+1.39%
|30 दिन
|$ +4.4009273930
|+3.94%
|60 दिन
|$ +6.5475225230
|+5.87%
|90 दिन
|$ +5.89919096655751
|+5.58%
VNX Gold (VNXAU) is a multichain token fully backed by physical gold that is certified by the London Bullion Market Association (LBMA). 1 VNXAU token equals 1 gram of physical gold. This token represents individual ownership of the physical gold that is stored in segregated storage in a high-security vault in Liechtenstein, a country with a stable economy with an S&P AAA rating, and a member of the EEA. Since VNX Gold tokens are linked to an actual physical gold, they offer the same benefits as gold, such as store of value, protection against volatility and inflation, and high liquidity – with complete digital convenience and freedom. VNXAU token generation and all services in respect of the tokens are carried out by VNX Commodities, a company registered with the Liechtenstein Financial Market Authority (FMA) under the Tokens and TT Services Providers Law (TVTG) (https://fmaregister.fma-li.li/search?searchText=&number=310339&category=) The token is currently issued on two blockchains (Ethereum and Q) and the company continues development of new use cases with other blockchains.
