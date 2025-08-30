VGBP की अधिक जानकारी

VGBP प्राइस की जानकारी

VGBP व्हाइटपेपर

VGBP आधिकारिक वेबसाइट

VGBP टोकन का अर्थशास्त्र

VGBP प्राइस का पूर्वानुमान

VNX British Pound लोगो

VNX British Pound मूल्य (VGBP)

1 VGBP से USD लाइव प्राइस:

$1.35
$1.35$1.35
0.00%1D
USD
VNX British Pound (VGBP) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 02:58:02 (UTC+8)

VNX British Pound (VGBP) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 1.35
$ 1.35$ 1.35
24 घंटे में न्यूनतम
$ 1.36
$ 1.36$ 1.36
24 घंटे में उच्चतम

$ 1.35
$ 1.35$ 1.35

$ 1.36
$ 1.36$ 1.36

$ 1.63
$ 1.63$ 1.63

$ 1.32
$ 1.32$ 1.32

-0.05%

-0.05%

+0.10%

+0.10%

VNX British Pound (VGBP) रियल-टाइम प्राइस $1.35 है. पिछले 24 घंटों में, VGBP ने $ 1.35 के कम और $ 1.36 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. VGBP की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 1.63 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 1.32 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में VGBP में -0.05%, 24 घंटों में -0.05%, तथा पिछले 7 दिनों में +0.10% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

VNX British Pound (VGBP) मार्केट की जानकारी

$ 620.49K
$ 620.49K$ 620.49K

--
----

$ 620.49K
$ 620.49K$ 620.49K

458.57K
458.57K 458.57K

458,569.85417
458,569.85417 458,569.85417

VNX British Pound का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 620.49K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. VGBP की मार्केट में उपलब्ध राशि 458.57K है, कुल आपूर्ति 458569.85417 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 620.49K है.

VNX British Pound (VGBP) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, VNX British Pound का USD में मूल्य बदलाव $ -0.000797262552489 था.
पिछले 30 दिनों में, VNX British Pound का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0163718550 था.
पिछले 60 दिनों में, VNX British Pound का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0154233450 था.
पिछले 90 दिनों में, VNX British Pound का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0043944487077922 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.000797262552489-0.05%
30 दिन$ +0.0163718550+1.21%
60 दिन$ -0.0154233450-1.14%
90 दिन$ +0.0043944487077922+0.33%

VNX British Pound (VGBP) क्या है

VNX British Pound (VGBP) is a multichain token referencing British Pound from an issuer licensed under the Blockchain act in Liechtenstein. Each VGBP is backed 1:1 by GBP reserves held in banks in Switzerland and Liechtenstein. Information about the reserves and independent audits is publicly available at https://vnx.li/transparency/. Being referenced to traditional currency, VNX British Pound offers a traditional asset in the digital form. This is a more stable and reliable instrument for the operations in the crypto market.

VNX British Pound प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में VNX British Pound (VGBP) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके VNX British Pound (VGBP) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? VNX British Pound के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब VNX British Pound प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

VGBP लोकल करेंसी में

VNX British Pound (VGBP) टोकन का अर्थशास्त्र

VNX British Pound (VGBP) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. VGBP टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: VNX British Pound (VGBP) के बारे में अन्य प्रश्न

आज VNX British Pound (VGBP) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव VGBP प्राइस 1.35 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
VGBP से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
VGBP से USD की मौजूदा प्राइस $ 1.35 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
VNX British Pound का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
VGBP के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 620.49K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
VGBP की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
VGBP की मार्केट में उपलब्ध राशि 458.57K USD है.
VGBP की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
VGBP ने 1.63 USD की ATH प्राइस हासिल की.
VGBP का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
VGBP ने 1.32 USD की ATL प्राइस देखी.
VGBP का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
VGBP के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या VGBP इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष VGBP इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए VGBP का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 02:58:02 (UTC+8)

