VNST Stablecoin मूल्य (VNST)
-0.11%
-0.30%
-0.31%
-0.31%
VNST Stablecoin (VNST) रियल-टाइम प्राइस $0.00003736 है. पिछले 24 घंटों में, VNST ने $ 0.00003709 के कम और $ 0.00003759 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. VNST की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00004081 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00003654 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में VNST में -0.11%, 24 घंटों में -0.30%, तथा पिछले 7 दिनों में -0.31% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
VNST Stablecoin का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 309.59K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. VNST की मार्केट में उपलब्ध राशि 8.29B है, कुल आपूर्ति 8287867354.895541 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 309.59K है.
आज के दिन के दौरान, VNST Stablecoin का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, VNST Stablecoin का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0000007784 था.
पिछले 60 दिनों में, VNST Stablecoin का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0000004705 था.
पिछले 90 दिनों में, VNST Stablecoin का USD में मूल्य बदलाव $ -0.00000052493024654227 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-0.30%
|30 दिन
|$ -0.0000007784
|-2.08%
|60 दिन
|$ -0.0000004705
|-1.25%
|90 दिन
|$ -0.00000052493024654227
|-1.38%
VNST is a stablecoin backed by the Basket of Stablecoins (BoS), ensuring its reserve, not tethered to any fiat currency. This independence adds reliability to the value of VNST, free from fluctuations tied to fiat currencies. VNST aims to provide a secure, reliable solution, offering diverse choices, convenience, and expanding applications for users in the Web3 industry in Vietnam and globally.
|समय (UTC+8)
|प्रकार
|जानकारी
|08-29 11:32:51
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
PYTH Surges Over 100% in 24 Hours, Possibly Driven by Upgrade to "U.S. Economic Data Infrastructure"
|08-28 18:39:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL breaks through $215, reaching a new 206-day high, with SOL/BTC and SOL/ETH exchange rates continuing to strengthen
|08-28 16:50:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Total Stablecoin Market Cap Breaks Through $280 Billion, Setting a New All-Time High
|08-28 15:25:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Ethereum has gained 20.6% so far in August, on track to record its fourth positive August in history
|08-28 05:13:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Incremental funds continue to flow into the crypto ecosystem, with Tether and Circle minting a total of 1.25 billion dollars in stablecoins today
|08-27 15:39:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $455 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $88.10 million
