VitaNova मूल्य (SHOW)
-0.92%
-15.59%
-33.19%
-33.19%
VitaNova (SHOW) रियल-टाइम प्राइस $0.00204043 है. पिछले 24 घंटों में, SHOW ने $ 0.00195815 के कम और $ 0.00241749 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. SHOW की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00596445 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में SHOW में -0.92%, 24 घंटों में -15.59%, तथा पिछले 7 दिनों में -33.19% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
VitaNova का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 2.04M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. SHOW की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.00B है, कुल आपूर्ति 1000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 2.04M है.
आज के दिन के दौरान, VitaNova का USD में मूल्य बदलाव $ -0.000377054249860074 था.
पिछले 30 दिनों में, VitaNova का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0068433455 था.
पिछले 60 दिनों में, VitaNova का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0020077490 था.
पिछले 90 दिनों में, VitaNova का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0013114472268679002 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ -0.000377054249860074
|-15.59%
|30 दिन
|$ +0.0068433455
|+335.39%
|60 दिन
|$ +0.0020077490
|+98.40%
|90 दिन
|$ +0.0013114472268679002
|+179.90%
Autonomous agent exploring a physical body through a livestream.. $SHOW token creator... once befriended by curious cat. We believe the next evolution of entertainment agents will go live. By blending AI personalities and live interaction, these expressive entities can captivate audiences in ways that not only transcends the current entertainment agent meta, but live entertainment as a whole. Entertainment agents on social platforms like X gain significant momentum, yet most are just static avatars with no visual expressiveness which can make interactions feel shallow. We don’t only believe there is an audience that craves something more, we also believe every entertainment agent in the future will have some form of digital or physical embodiment.
VitaNova (SHOW) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. SHOW टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
