VirtuBeauty by Virtuals मूल्य (VBEA)
--
-7.08%
-7.01%
-7.01%
VirtuBeauty by Virtuals (VBEA) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, VBEA ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. VBEA की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में VBEA में --, 24 घंटों में -7.08%, तथा पिछले 7 दिनों में -7.01% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
VirtuBeauty by Virtuals का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 18.03K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. VBEA की मार्केट में उपलब्ध राशि 960.21M है, कुल आपूर्ति 1000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 18.78K है.
आज के दिन के दौरान, VirtuBeauty by Virtuals का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, VirtuBeauty by Virtuals का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, VirtuBeauty by Virtuals का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, VirtuBeauty by Virtuals का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-7.08%
|30 दिन
|$ 0
|+12.13%
|60 दिन
|$ 0
|-22.08%
|90 दिन
|$ 0
|--
Our focus is on developing advanced tools powered by artificial intelligence, built on the Virtual Protocol, to enable seamless and efficient tracking, management, and optimization of agents’ investments. These tools are designed to provide in-depth insights, actionable analytics, and real-time updates, ensuring that agents have all the resources they need in one place to make informed investment decisions.
