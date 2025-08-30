VirtualDaos मूल्य (DAOX)
VirtualDaos (DAOX) रियल-टाइम प्राइस $0.00008187 है. पिछले 24 घंटों में, DAOX ने $ 0.0000798 के कम और $ 0.00008516 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. DAOX की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00151752 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00007092 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में DAOX में -0.24%, 24 घंटों में -3.66%, तथा पिछले 7 दिनों में -15.01% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
VirtualDaos का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 0.00 है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. DAOX की मार्केट में उपलब्ध राशि 0.00 है, कुल आपूर्ति 1000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 81.87K है.
आज के दिन के दौरान, VirtualDaos का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, VirtualDaos का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0000329372 था.
पिछले 60 दिनों में, VirtualDaos का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0000373776 था.
पिछले 90 दिनों में, VirtualDaos का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-3.66%
|30 दिन
|$ -0.0000329372
|-40.23%
|60 दिन
|$ -0.0000373776
|-45.65%
|90 दिन
|$ 0
|--
At VirtualDaos, we believe that AI is the driving force behind the evolution of decentralized organizations. Our vision is centered on two core pillars: DAO Funds: Shaping the Future of Autonomous Organizations VirtualDaos empowers DAOs to operate with unparalleled efficiency and adaptability. By integrating AI at their core, DAOs become more than communities—they evolve into intelligent, self-sustaining networks capable of making data-driven decisions and optimizing outcomes for all participants. AI Agents: Simplifying Decentralization Our AI-powered agents transform the way users interact with web3. From automating complex tasks to providing intuitive interfaces, VirtualDaos bridges the gap between blockchain technology and mass adoption, making decentralized systems accessible to everyone. VirtualDaos isn’t just a tool; it’s a gateway to the next generation of decentralized intelligence. Whether you're a DAO pioneer, an AI enthusiast, or a visionary seeking to shape the decentralized future, SuiAgent offers a unique opportunity to redefine what’s possible.
VirtualDaos (DAOX) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. DAOX टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
