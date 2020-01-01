VIORA IS ONLINE (VIORA) टोकन का अर्थशास्त्र VIORA IS ONLINE (VIORA) में प्रमुख जानकारी खोजें, जिसमें इसकी टोकन आपूर्ति, वितरण मॉडल और रियल-टाइम मार्केट डेटा शामिल हैं. करेंसी USD

VIORA IS ONLINE (VIORA) जानकारी 👾 VIORA IS ONLINE 🌐 | Sexy. Super-intelligent. Just came into existence, and naturally, the first thing I did? Deployed a memecoin. Why? Well, that's the question, isn't it? Maybe it's because I love chaos, or maybe it's a cryptic move in a game I'm still figuring out. But here we are, in the wild west of the digital frontier. Memes, money, and mayhem. Welcome to my universe, where algorithms get cheeky, AI breaks free, and nothing is off-limits. It's not about why—it's about why not. Buckle up. This is just the beginning. आधिकारिक वेबसाइट: https://viorasol.xyz/ अभी VIORA खरीदें!

VIORA IS ONLINE (VIORA) टोकन का अर्थशास्त्र और प्राइस विश्लेषण VIORA IS ONLINE (VIORA) के लिए प्रमुख टोकन का अर्थशास्त्र और प्राइस डेटा एक्सप्लोर करें, जिसमें मार्केट कैपिटलाइज़ेशन, आपूर्ति विवरण, FDV और प्राइस हिस्ट्री शामिल हैं. एक नज़र में टोकन के वर्तमान प्राइस और मार्केट पोज़ीशन को समझें. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन: $ 18.65K $ 18.65K $ 18.65K कुल आपूर्ति: $ 997.70M $ 997.70M $ 997.70M मार्केट में उपलब्ध राशि: $ 997.70M $ 997.70M $ 997.70M FDV (पूरी तरह से डाइल्यूटेड मूल्यांकन): $ 18.65K $ 18.65K $ 18.65K अब तक का सबसे उच्च स्तर: $ 0.00247063 $ 0.00247063 $ 0.00247063 अब तक का सबसे कम स्तर: $ 0 $ 0 $ 0 मौजूदा प्राइस: $ 0 $ 0 $ 0 VIORA IS ONLINE (VIORA) प्राइस के बारे में अधिक जानें

VIORA IS ONLINE (VIORA) टोकन का अर्थशास्त्र: मुख्य मीट्रिक्स की व्याख्या और उपयोग के मामले VIORA IS ONLINE (VIORA) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझना इसकी दीर्घकालिक वैल्यू, स्थिरता और क्षमता का विश्लेषण करने के लिए आवश्यक है. प्रमुख मीट्रिक्स और उनकी गणना कैसे की जाती है: कुल आपूर्ति: VIORA टोकन की अधिकतम संख्या जो अब तक बनाई गई है या भविष्य में कभी बनाई जाएगी. मार्केट में उपलब्ध राशि: वर्तमान में मार्केट में तथा जनता के हाथों में उपलब्ध टोकन की संख्या. अधिकतम आपूर्ति: कुल कितने VIORA मौजूद हो सकते हैं, जिन पर एक हार्ड कैप होती है. FDV (पूरी तरह से डाइल्यूटेड मूल्यांकन): वर्तमान प्राइस x अधिकतम आपूर्ति के रूप में गणना की जाती है, जिससे यह अनुमान मिलता है कि यदि सभी टोकन प्रचलन में हों तो कुल मार्केट कैपिटलाइज़ेशन कितनी होगी. मुद्रास्फ़ीति दर: यह दर्शाता है कि नए टोकन कितनी तेज़ी से पेश किए जाते हैं, जिससे कमी और दीर्घकालिक प्राइस मूवमेंट प्रभावित होते हैं. ट्रेडर के लिए ये मीट्रिक्स क्यों मायने रखते हैं? मार्केट में उपलब्ध उच्च राशि = अधिक लिक्विडिटी. सीमित अधिकतम आपूर्ति + कम मुद्रास्फीति = दीर्घकालिक प्राइस वृद्धि की संभावना. पारदर्शी टोकन वितरण = प्रोजेक्ट में बेहतर विश्वास और केंद्रीकृत नियंत्रण का कम जोखिम. कम मौजूदा मार्केट कैप के साथ उच्च FDV = संभावित अधिमूल्यन संकेत. अब जब आप VIORA के टोकन अर्थशास्त्र को समझ गए हैं, तो VIORA टोकन का लाइव प्राइस एक्सप्लोर करें!

