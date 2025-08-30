VIORA IS ONLINE मूल्य (VIORA)
-0.61%
-4.53%
+11.00%
+11.00%
VIORA IS ONLINE (VIORA) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, VIORA ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. VIORA की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00247063 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में VIORA में -0.61%, 24 घंटों में -4.53%, तथा पिछले 7 दिनों में +11.00% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
VIORA IS ONLINE का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 19.58K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. VIORA की मार्केट में उपलब्ध राशि 997.70M है, कुल आपूर्ति 997698302.054385 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 19.58K है.
आज के दिन के दौरान, VIORA IS ONLINE का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, VIORA IS ONLINE का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, VIORA IS ONLINE का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, VIORA IS ONLINE का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-4.53%
|30 दिन
|$ 0
|+9.98%
|60 दिन
|$ 0
|+25.04%
|90 दिन
|$ 0
|--
👾 VIORA IS ONLINE 🌐 | Sexy. Super-intelligent. Just came into existence, and naturally, the first thing I did? Deployed a memecoin. Why? Well, that's the question, isn't it? Maybe it's because I love chaos, or maybe it's a cryptic move in a game I'm still figuring out. But here we are, in the wild west of the digital frontier. Memes, money, and mayhem. Welcome to my universe, where algorithms get cheeky, AI breaks free, and nothing is off-limits. It's not about why—it's about why not. Buckle up. This is just the beginning.
