VinDax Coin लोगो

VinDax Coin मूल्य (VD)

गैर-सूचीबद्ध

1 VD से USD लाइव प्राइस:

$0.01845212
-4.30%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
USD
VinDax Coin (VD) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 13:40:25 (UTC+8)

VinDax Coin (VD) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.01613331
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.02786429
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.01613331
$ 0.02786429
$ 0.198579
$ 0.0034154
+8.06%

-5.61%

-8.48%

-8.48%

VinDax Coin (VD) रियल-टाइम प्राइस $0.01793354 है. पिछले 24 घंटों में, VD ने $ 0.01613331 के कम और $ 0.02786429 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. VD की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.198579 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.0034154 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में VD में +8.06%, 24 घंटों में -5.61%, तथा पिछले 7 दिनों में -8.48% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

VinDax Coin (VD) मार्केट की जानकारी

$ 0.00
--
$ 2.35M
0.00
125,000,000.0
VinDax Coin का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 0.00 है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. VD की मार्केट में उपलब्ध राशि 0.00 है, कुल आपूर्ति 125000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 2.35M है.

VinDax Coin (VD) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, VinDax Coin का USD में मूल्य बदलाव $ -0.00106734736980683 था.
पिछले 30 दिनों में, VinDax Coin का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0016887781 था.
पिछले 60 दिनों में, VinDax Coin का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0000798903 था.
पिछले 90 दिनों में, VinDax Coin का USD में मूल्य बदलाव $ +0.005919718271126848 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.00106734736980683-5.61%
30 दिन$ -0.0016887781-9.41%
60 दिन$ +0.0000798903+0.45%
90 दिन$ +0.005919718271126848+49.27%

VinDax Coin (VD) क्या है

VinDAX Coin (VD) is a cryptocurrency to be issued by VinDAX Digital Asset Exchange.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!

VinDax Coin (VD) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

VinDax Coin प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में VinDax Coin (VD) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके VinDax Coin (VD) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? VinDax Coin के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब VinDax Coin प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

VD लोकल करेंसी में

VinDax Coin (VD) टोकन का अर्थशास्त्र

VinDax Coin (VD) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. VD टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: VinDax Coin (VD) के बारे में अन्य प्रश्न

आज VinDax Coin (VD) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव VD प्राइस 0.01793354 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
VD से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
VD से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.01793354 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
VinDax Coin का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
VD के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 0.00 USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
VD की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
VD की मार्केट में उपलब्ध राशि 0.00 USD है.
VD की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
VD ने 0.198579 USD की ATH प्राइस हासिल की.
VD का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
VD ने 0.0034154 USD की ATL प्राइस देखी.
VD का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
VD के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या VD इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष VD इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए VD का प्राइस का अनुमान देखें.
