VIKITA मूल्य (VIKITA)
--
--
+2.85%
+2.85%
VIKITA (VIKITA) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, VIKITA ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. VIKITA की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00801098 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में VIKITA में --, 24 घंटों में --, तथा पिछले 7 दिनों में +2.85% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
VIKITA का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 63.71K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. VIKITA की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.00B है, कुल आपूर्ति 1000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 63.71K है.
आज के दिन के दौरान, VIKITA का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, VIKITA का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, VIKITA का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, VIKITA का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|--
|30 दिन
|$ 0
|-38.84%
|60 दिन
|$ 0
|-60.15%
|90 दिन
|$ 0
|--
VIKITA is not just a cryptocurrency; it's a whole meme experience that makes every investment fun and engaging. With this token, you not only get the chance to participate in cryptocurrency games but also become part of a global meme community. Upcoming Game: Vikita Metaversia In addition to its vibrant community and interactive elements, VIKITA will introduce an exciting new game, Vikita Metaversia. This game will be integrated into the VIKITA ecosystem and promises to offer: Immersive Gameplay: Dive into a rich, interactive world where meme culture and cryptocurrency come together in innovative ways. Unique Challenges and Rewards: Engage in fun challenges and quests, earning rewards that enhance your experience and status within the VIKITA community. Community Interaction: Collaborate with other players, participate in global events, and contribute to the evolution of the game's universe. Exclusive Features: Unlock special in-game content and bonuses that are available only to token holders, making your participation even more rewarding. With Vikita Metaversia, VIKITA aims to create a dynamic and entertaining environment that enhances both the gaming and investing experiences for its users.
