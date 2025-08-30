Viking Token (VIKI) क्या है

Viking Swap 🔸 Bitcoin Aggregation Protocol Like other aggregator DEXs, Viking Swap uses similar functions. The features that distinguish Viking from other aggregator DEXs are; - Using the liquidity pools of Bitcoin DEXs - Bringing users into the Bitcoin ecosystem with various swap rewards - Unique platform features - Integration with emerging Bitcoin L2 technologies - Having a strong community 1) Swap and Earn VIKI: When you swap any trading pair, you earn VIKI Token. Reward Mechanism: 1 STX = 1 VIKI 2) Swap and Burn VIKI - Deflationary Effect: When you swap any trading pair, you run the VIKI burn mechanism. Burn Mechanism: 1 STX = 1 VIKI 3) Platform Fee: Aggregator protocols deduct a certain fee from each swap. This guarantees the smooth operation and sustainability of the platform. Viking Swap charges a 1% fee on each transaction and rewards its users with VIKI in return.

Viking Token (VIKI) टोकन का अर्थशास्त्र

Viking Token (VIKI) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. VIKI टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Viking Token (VIKI) के बारे में अन्य प्रश्न आज Viking Token (VIKI) का मूल्य कितना है? USD में लाइव VIKI प्राइस 0 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है. VIKI से USD की मौजूदा प्राइस क्या है? $ 0 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए VIKI से USD की मौजूदा प्राइसहै. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें. Viking Token का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है? VIKI के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 0.00 USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है. VIKI की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है? VIKI की मार्केट में उपलब्ध राशि 0.00 USD है. VIKI की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी? VIKI ने 0 USD की ATH प्राइस हासिल की. VIKI का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था? VIKI ने 0 USD की ATL प्राइस देखी. VIKI का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है? VIKI के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है. क्या VIKI इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा? मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष VIKI इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए VIKI का प्राइस का अनुमान देखें.

