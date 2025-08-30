Viking Elon मूल्य (VELON)
--
-0.00%
+0.05%
+0.05%
Viking Elon (VELON) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, VELON ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. VELON की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में VELON में --, 24 घंटों में -0.00%, तथा पिछले 7 दिनों में +0.05% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Viking Elon का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 0.00 है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. VELON की मार्केट में उपलब्ध राशि 0.00 है, कुल आपूर्ति 100000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 2.00K है.
आज के दिन के दौरान, Viking Elon का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Viking Elon का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Viking Elon का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Viking Elon का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-0.00%
|30 दिन
|$ 0
|+0.01%
|60 दिन
|$ 0
|-0.02%
|90 दिन
|$ 0
|--
The Viking Elon is a crypto project that builds Metaverse NFT-based game. Moreover, players could play to earn there. The nearest project’s plans include preselling in-game NFTs and launching the Viking Elon Game. Such a P2E game will be available on all devices. Moreover, users could mint and trade nonfungible tokens and enjoy a variety of gameplay such as refinement and reproduction. Also, this community-driven startup has issued $VELON altcoin with auto-staking rewards. Find more details about the coin in the next paragraph. VELON is a BEP20 (BSC) token with a 12% tax rate. Therefore, the coin contract charges each transaction with a twelve percent fee and reallocates it. Automatically, 4-5% goes to the existing token-holders. Another 3-4% goes to marketing and development purposes. Also, 2% goes to the liquidity pool on the PancakeSwap. The rest 1%, goes to the burning address. However, the primary utility value allows token-owners to play with other players, buy and sell lands and assets in The Viking Elon’s metaverse.
