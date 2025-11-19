एक्सचेंजDEX+
Vies Token का आज का लाइव मूल्य 0 USD है.VIES का मार्केट कैप 361,779 USD है. भारत में VIES से USD के रियल-टाइम मूल्य अपडेट, लाइव चार्ट, मार्केट कैप, 24 घंटे के वॉल्यूम आदि को ट्रैक करें!

1 VIES से USD लाइव प्राइस:

$0.00044793
$0.00044793
+15.30%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
USD
Vies Token (VIES) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-11-19 16:54:18 (UTC+8)

Vies Token का आज का मूल्य

आज Vies Token (VIES) का लाइव मूल्य -- है, जिसमें पिछले 24 घंटों में 15.39% का बदलाव आया है. मौजूदा VIES से USD कन्वर्ज़न दर -- प्रति VIES है.

$ 361,779 के मार्केट कैप के अनुसार Vies Token करेंसी की रैंक #- है और इसकी मार्केट में उपलब्ध राशि 806.38M VIES है. पिछले 24 घंटों के दौरान, VIES की ट्रेडिंग $ 0 (निम्न) और $ 0 (उच्च) के बीच चल रही थी, जो मार्केट गतिविधि को दर्शाता है. इसका अब तक का सबसे उच्च स्तर $ 0.01529872 और सबसे निम्न स्तर $ 0 है.

छोटी अवधि की परफ़ॉर्मेंस में VIES में पिछले एक घंटे में +0.13% और पिछले 7 दिनों में -15.78% बदलाव आया है. पिछले दिन, कुल ट्रेडिंग वॉल्यूम -- तक पहुँच गया.

Vies Token (VIES) मार्केट की जानकारी

$ 361.78K
$ 361.78K

--
--

$ 361.78K
$ 361.78K

806.38M
806.38M

806,378,225.0
806,378,225.0

Vies Token का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 361.78K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. VIES की मार्केट में उपलब्ध राशि 806.38M है, कुल आपूर्ति 806378225.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 361.78K है.

Vies Token की प्राइस हिस्ट्री USD

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0
$ 0
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0
$ 0
24 घंटे में उच्चतम

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0.01529872
$ 0.01529872

$ 0
$ 0

+0.13%

+15.39%

-15.78%

-15.78%

Vies Token (VIES) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Vies Token का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Vies Token का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Vies Token का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Vies Token का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0+15.39%
30 दिन$ 0-58.83%
60 दिन$ 0-88.63%
90 दिन$ 0--

Vies Token के लिए प्राइस पूर्वानुमान

Vies Token (VIES) 2030 (5 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान
ऊपर दिए गए प्राइस अनुमान के मॉड्यूल के अनुसार, 2030 में VIES का टार्गेट प्राइस $ -- है, और ग्रोथ रेट 0.00% है.
Vies Token (VIES) 2040 (15 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान

2040 में, Vies Token के प्राइस में संभावित रूप से 0.00% की ग्रोथ हो सकती है. यह $ -- के ट्रेडिंग प्राइस तक पहुँच सकता है.

अस्वीकरण: ये परिदृश्य उदाहरणात्मक और शिक्षाप्रद हैं; क्रिप्टोकरेंसी अस्थिर हैं—निर्णय लेने से पहले अपना स्वयं का शोध (DYOR) करें.
जानना चाहते हैं कि 2025-2026 में Vies Token की प्राइस क्या होगी? वर्ष 2025-2026 के लिए VIES के प्राइस पूर्वानुमान के लिए Vies Tokenप्राइस पूर्वानुमान पर क्लिक करके हमारे प्राइस पूर्वानुमान पेज पर जाएँ.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है.

Vies Token (VIES) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.