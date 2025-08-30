Victory Gem मूल्य (VTG)
Victory Gem (VTG) रियल-टाइम प्राइस $0.000144 है. पिछले 24 घंटों में, VTG ने $ 0.0001408 के कम और $ 0.00014559 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. VTG की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.04579417 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.000050 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में VTG में +0.07%, 24 घंटों में +2.20%, तथा पिछले 7 दिनों में -2.52% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Victory Gem का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 0.00 है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. VTG की मार्केट में उपलब्ध राशि 0.00 है, कुल आपूर्ति 1000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 144.00K है.
आज के दिन के दौरान, Victory Gem का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Victory Gem का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0000006177 था.
पिछले 60 दिनों में, Victory Gem का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0000148241 था.
पिछले 90 दिनों में, Victory Gem का USD में मूल्य बदलाव $ -0.00001815598090220596 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|+2.20%
|30 दिन
|$ +0.0000006177
|+0.43%
|60 दिन
|$ -0.0000148241
|-10.29%
|90 दिन
|$ -0.00001815598090220596
|-11.19%
VTG is a token on the Binance Smart Chain. You can earn VTG by playing competitive multiplayer games on nWayPlay, and in turn use VTG earned to buy NFTs that offer in-game utility. The first game to utilize VTG is Olympic Games Jam: Beijing 2022 (OGJ), a cross-play party game on Android and iOS, where up to 20 players compete in real-time through a series of chaotic mini-games until one champion emerges. Olympic Games Jam: Paris 2024 is under development and will also be using the VTG token to enable P2E functionality. Both Olympic Games Jam: Beijing 2022 and Olympic Games Jam: Paris 2024 are officially licensed from the International Olympic Committee (IOC).
Victory Gem (VTG) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. VTG टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
