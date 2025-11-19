एक्सचेंजDEX+
Vibing Cat Coin का आज का लाइव मूल्य 0.0042293 USD है.VIBECOIN का मार्केट कैप 4,227,275 USD है. भारत में VIBECOIN से USD के रियल-टाइम मूल्य अपडेट, लाइव चार्ट, मार्केट कैप, 24 घंटे के वॉल्यूम आदि को ट्रैक करें!

1 VIBECOIN से USD लाइव प्राइस:

$0.0042293
$0.0042293$0.0042293
+13.00%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
USD
Vibing Cat Coin (VIBECOIN) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-11-19 16:54:16 (UTC+8)

Vibing Cat Coin का आज का मूल्य

आज Vibing Cat Coin (VIBECOIN) का लाइव मूल्य $ 0.0042293 है, जिसमें पिछले 24 घंटों में 13.06% का बदलाव आया है. मौजूदा VIBECOIN से USD कन्वर्ज़न दर $ 0.0042293 प्रति VIBECOIN है.

$ 4,227,275 के मार्केट कैप के अनुसार Vibing Cat Coin करेंसी की रैंक #- है और इसकी मार्केट में उपलब्ध राशि 999.62M VIBECOIN है. पिछले 24 घंटों के दौरान, VIBECOIN की ट्रेडिंग $ 0.00350098 (निम्न) और $ 0.00486708 (उच्च) के बीच चल रही थी, जो मार्केट गतिविधि को दर्शाता है. इसका अब तक का सबसे उच्च स्तर $ 0.00486708 और सबसे निम्न स्तर $ 0 है.

छोटी अवधि की परफ़ॉर्मेंस में VIBECOIN में पिछले एक घंटे में -1.57% और पिछले 7 दिनों में +127.17% बदलाव आया है. पिछले दिन, कुल ट्रेडिंग वॉल्यूम -- तक पहुँच गया.

Vibing Cat Coin (VIBECOIN) मार्केट की जानकारी

$ 4.23M
$ 4.23M$ 4.23M

--
----

$ 4.23M
$ 4.23M$ 4.23M

999.62M
999.62M 999.62M

999,618,159.9302659
999,618,159.9302659 999,618,159.9302659

Vibing Cat Coin का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 4.23M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. VIBECOIN की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.62M है, कुल आपूर्ति 999618159.9302659 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 4.23M है.

Vibing Cat Coin की प्राइस हिस्ट्री USD

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.00350098
$ 0.00350098$ 0.00350098
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.00486708
$ 0.00486708$ 0.00486708
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.00350098
$ 0.00350098$ 0.00350098

$ 0.00486708
$ 0.00486708$ 0.00486708

$ 0.00486708
$ 0.00486708$ 0.00486708

$ 0
$ 0$ 0

-1.57%

+13.06%

+127.17%

+127.17%

Vibing Cat Coin (VIBECOIN) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Vibing Cat Coin का USD में मूल्य बदलाव $ +0.00048857 था.
पिछले 30 दिनों में, Vibing Cat Coin का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0506990712 था.
पिछले 60 दिनों में, Vibing Cat Coin का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Vibing Cat Coin का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ +0.00048857+13.06%
30 दिन$ +0.0506990712+1,198.76%
60 दिन$ 0--
90 दिन$ 0--

Vibing Cat Coin के लिए प्राइस पूर्वानुमान

Vibing Cat Coin (VIBECOIN) 2030 (5 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान
ऊपर दिए गए प्राइस अनुमान के मॉड्यूल के अनुसार, 2030 में VIBECOIN का टार्गेट प्राइस $ -- है, और ग्रोथ रेट 0.00% है.
Vibing Cat Coin (VIBECOIN) 2040 (15 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान

2040 में, Vibing Cat Coin के प्राइस में संभावित रूप से 0.00% की ग्रोथ हो सकती है. यह $ -- के ट्रेडिंग प्राइस तक पहुँच सकता है.

Vibing Cat Coin (VIBECOIN) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

