Vibe Cat मूल्य (VIBE)
Vibe Cat (VIBE) रियल-टाइम प्राइस $0.00088402 है. पिछले 24 घंटों में, VIBE ने $ 0.00085963 के कम और $ 0.00095672 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. VIBE की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.03076981 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00040057 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में VIBE में -0.34%, 24 घंटों में -6.95%, तथा पिछले 7 दिनों में -15.11% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Vibe Cat का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 868.49K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. VIBE की मार्केट में उपलब्ध राशि 982.38M है, कुल आपूर्ति 982376081.825393 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 868.49K है.
आज के दिन के दौरान, Vibe Cat का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Vibe Cat का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0002299656 था.
पिछले 60 दिनों में, Vibe Cat का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0001499846 था.
पिछले 90 दिनों में, Vibe Cat का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0000447120844521555 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-6.95%
|30 दिन
|$ -0.0002299656
|-26.01%
|60 दिन
|$ -0.0001499846
|-16.96%
|90 दिन
|$ +0.0000447120844521555
|+5.33%
Vibe is the world-famous dancing cat. The CA starts with SEXY and ends with PUMP. Just Vibe. Context: Vibe was deployed November 15th, 2024 and within two hours the dev abandonded the project. But the vibe can't be stopped and won't be stopped. CTO was followed by the OGs 0xPepes. 0xpepes was founded in 2017, investing $20M in winning memes and projects like Goat, ACT and Fantom, Casper & others.
Vibe Cat (VIBE) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. VIBE टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
