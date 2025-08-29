Vestra DAO मूल्य (VSTR)
Vestra DAO (VSTR) रियल-टाइम प्राइस $0.00542581 है. पिछले 24 घंटों में, VSTR ने $ 0.00539251 के कम और $ 0.00609502 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. VSTR की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.01653066 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00143796 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में VSTR में -0.02%, 24 घंटों में -10.97%, तथा पिछले 7 दिनों में -10.96% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Vestra DAO का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 8.77M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. VSTR की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.62B है, कुल आपूर्ति 49999880000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 271.29M है.
आज के दिन के दौरान, Vestra DAO का USD में मूल्य बदलाव $ -0.000669215760756133 था.
पिछले 30 दिनों में, Vestra DAO का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0013147801 था.
पिछले 60 दिनों में, Vestra DAO का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0017027238 था.
पिछले 90 दिनों में, Vestra DAO का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ -0.000669215760756133
|-10.97%
|30 दिन
|$ -0.0013147801
|-24.23%
|60 दिन
|$ -0.0017027238
|-31.38%
|90 दिन
|$ 0
|--
VestraDAO is a decentralized autonomous organization pioneering the future of SocialFi by seamlessly integrating social engagement with decentralized finance (DeFi) and Web3 solutions. Built on the principles of transparency, security, and community empowerment, VestraDAO provides a platform where users can actively participate in governance, earn rewards, stake VSTR and build meaningful connections within a decentralized ecosystem.
Vestra DAO (VSTR) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. VSTR टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
