Vestra DAO लोगो

Vestra DAO मूल्य (VSTR)

गैर-सूचीबद्ध

1 VSTR से USD लाइव प्राइस:

$0.00542581
$0.00542581$0.00542581
-11.20%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
USD
Vestra DAO (VSTR) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 23:11:03 (UTC+8)

Vestra DAO (VSTR) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.00539251
$ 0.00539251$ 0.00539251
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.00609502
$ 0.00609502$ 0.00609502
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.00539251
$ 0.00539251$ 0.00539251

$ 0.00609502
$ 0.00609502$ 0.00609502

$ 0.01653066
$ 0.01653066$ 0.01653066

$ 0.00143796
$ 0.00143796$ 0.00143796

-0.02%

-10.97%

-10.96%

-10.96%

Vestra DAO (VSTR) रियल-टाइम प्राइस $0.00542581 है. पिछले 24 घंटों में, VSTR ने $ 0.00539251 के कम और $ 0.00609502 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. VSTR की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.01653066 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00143796 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में VSTR में -0.02%, 24 घंटों में -10.97%, तथा पिछले 7 दिनों में -10.96% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Vestra DAO (VSTR) मार्केट की जानकारी

$ 8.77M
$ 8.77M$ 8.77M

--
----

$ 271.29M
$ 271.29M$ 271.29M

1.62B
1.62B 1.62B

49,999,880,000.0
49,999,880,000.0 49,999,880,000.0

Vestra DAO का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 8.77M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. VSTR की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.62B है, कुल आपूर्ति 49999880000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 271.29M है.

Vestra DAO (VSTR) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Vestra DAO का USD में मूल्य बदलाव $ -0.000669215760756133 था.
पिछले 30 दिनों में, Vestra DAO का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0013147801 था.
पिछले 60 दिनों में, Vestra DAO का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0017027238 था.
पिछले 90 दिनों में, Vestra DAO का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.000669215760756133-10.97%
30 दिन$ -0.0013147801-24.23%
60 दिन$ -0.0017027238-31.38%
90 दिन$ 0--

Vestra DAO (VSTR) क्या है

VestraDAO is a decentralized autonomous organization pioneering the future of SocialFi by seamlessly integrating social engagement with decentralized finance (DeFi) and Web3 solutions. Built on the principles of transparency, security, and community empowerment, VestraDAO provides a platform where users can actively participate in governance, earn rewards, stake VSTR and build meaningful connections within a decentralized ecosystem.

Vestra DAO प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Vestra DAO (VSTR) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Vestra DAO (VSTR) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Vestra DAO के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Vestra DAO प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

VSTR लोकल करेंसी में

Vestra DAO (VSTR) टोकन का अर्थशास्त्र

Vestra DAO (VSTR) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. VSTR टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Vestra DAO (VSTR) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Vestra DAO (VSTR) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव VSTR प्राइस 0.00542581 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
VSTR से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
VSTR से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.00542581 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Vestra DAO का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
VSTR के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 8.77M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
VSTR की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
VSTR की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.62B USD है.
VSTR की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
VSTR ने 0.01653066 USD की ATH प्राइस हासिल की.
VSTR का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
VSTR ने 0.00143796 USD की ATL प्राइस देखी.
VSTR का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
VSTR के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या VSTR इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष VSTR इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए VSTR का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 23:11:03 (UTC+8)

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.