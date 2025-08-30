VSP की अधिक जानकारी

Vesper Finance लोगो

Vesper Finance मूल्य (VSP)

गैर-सूचीबद्ध

1 VSP से USD लाइव प्राइस:

$0.156743
+1.60%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है.
USD
Vesper Finance (VSP) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 00:25:11 (UTC+8)

Vesper Finance (VSP) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.151311
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.159883
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.151311
$ 0.159883
$ 79.51
$ 0.01046877
-0.53%

+1.64%

-12.98%

-12.98%

Vesper Finance (VSP) रियल-टाइम प्राइस $0.156743 है. पिछले 24 घंटों में, VSP ने $ 0.151311 के कम और $ 0.159883 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. VSP की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 79.51 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.01046877 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में VSP में -0.53%, 24 घंटों में +1.64%, तथा पिछले 7 दिनों में -12.98% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Vesper Finance (VSP) मार्केट की जानकारी

$ 1.33M
--
$ 1.57M
8.51M
10,000,000.0
Vesper Finance का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 1.33M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. VSP की मार्केट में उपलब्ध राशि 8.51M है, कुल आपूर्ति 10000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 1.57M है.

Vesper Finance (VSP) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Vesper Finance का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0025257 था.
पिछले 30 दिनों में, Vesper Finance का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0131046552 था.
पिछले 60 दिनों में, Vesper Finance का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0364928268 था.
पिछले 90 दिनों में, Vesper Finance का USD में मूल्य बदलाव $ -0.02904026801971257 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ +0.0025257+1.64%
30 दिन$ -0.0131046552-8.36%
60 दिन$ +0.0364928268+23.28%
90 दिन$ -0.02904026801971257-15.63%

Vesper Finance (VSP) क्या है

Vesper Finance (VSP) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

Vesper Finance प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Vesper Finance (VSP) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Vesper Finance (VSP) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Vesper Finance के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Vesper Finance प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

Vesper Finance (VSP) टोकन का अर्थशास्त्र

Vesper Finance (VSP) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. VSP टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Vesper Finance (VSP) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Vesper Finance (VSP) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव VSP प्राइस 0.156743 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
VSP से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
VSP से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.156743 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Vesper Finance का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
VSP के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 1.33M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
VSP की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
VSP की मार्केट में उपलब्ध राशि 8.51M USD है.
VSP की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
VSP ने 79.51 USD की ATH प्राइस हासिल की.
VSP का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
VSP ने 0.01046877 USD की ATL प्राइस देखी.
VSP का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
VSP के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या VSP इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष VSP इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए VSP का प्राइस का अनुमान देखें.
Vesper Finance (VSP) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट

समय (UTC+8)प्रकारजानकारी
08-28 18:39:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL breaks through $215, reaching a new 206-day high, with SOL/BTC and SOL/ETH exchange rates continuing to strengthen
08-28 16:50:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Total Stablecoin Market Cap Breaks Through $280 Billion, Setting a New All-Time High
08-28 15:25:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Ethereum has gained 20.6% so far in August, on track to record its fourth positive August in history
08-28 05:13:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Incremental funds continue to flow into the crypto ecosystem, with Tether and Circle minting a total of 1.25 billion dollars in stablecoins today
08-27 15:39:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $455 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $88.10 million
08-25 21:14:39इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Crypto total market cap falls below $4 trillion, altcoin total market cap drops 3.58% intraday

