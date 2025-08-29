VERTAI की अधिक जानकारी

Vertical AI लोगो

Vertical AI मूल्य (VERTAI)

गैर-सूचीबद्ध

1 VERTAI से USD लाइव प्राइस:

$0.24227
$0.24227$0.24227
-15.70%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है.
USD
Vertical AI (VERTAI) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 23:10:55 (UTC+8)

Vertical AI (VERTAI) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.2389
$ 0.2389$ 0.2389
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.288419
$ 0.288419$ 0.288419
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.2389
$ 0.2389$ 0.2389

$ 0.288419
$ 0.288419$ 0.288419

$ 1.14
$ 1.14$ 1.14

$ 0.014562
$ 0.014562$ 0.014562

-2.87%

-15.71%

-32.42%

-32.42%

Vertical AI (VERTAI) रियल-टाइम प्राइस $0.24227 है. पिछले 24 घंटों में, VERTAI ने $ 0.2389 के कम और $ 0.288419 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. VERTAI की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 1.14 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.014562 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में VERTAI में -2.87%, 24 घंटों में -15.71%, तथा पिछले 7 दिनों में -32.42% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Vertical AI (VERTAI) मार्केट की जानकारी

$ 24.11M
$ 24.11M$ 24.11M

--
----

$ 24.11M
$ 24.11M$ 24.11M

100.00M
100.00M 100.00M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Vertical AI का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 24.11M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. VERTAI की मार्केट में उपलब्ध राशि 100.00M है, कुल आपूर्ति 100000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 24.11M है.

Vertical AI (VERTAI) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Vertical AI का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0451755804401183 था.
पिछले 30 दिनों में, Vertical AI का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0146732036 था.
पिछले 60 दिनों में, Vertical AI का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0486301060 था.
पिछले 90 दिनों में, Vertical AI का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.0451755804401183-15.71%
30 दिन$ -0.0146732036-6.05%
60 दिन$ +0.0486301060+20.07%
90 दिन$ 0--

Vertical AI (VERTAI) क्या है

Vertical AI is a no-code platform designed to make AI model fine-tuning and and dataset creation accessible to everyone. By providing an intuitive, browser-based interface, users will be able to create or import datasets, customize and deploy AI models, all without coding knowledge. Integrating decentralized compute networks (like Akash), Vertical AI will ensure efficient access to GPU power for training and hosting.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है.

Vertical AI प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Vertical AI (VERTAI) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Vertical AI (VERTAI) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Vertical AI के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Vertical AI प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

VERTAI लोकल करेंसी में

Vertical AI (VERTAI) टोकन का अर्थशास्त्र

Vertical AI (VERTAI) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. VERTAI टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Vertical AI (VERTAI) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Vertical AI (VERTAI) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव VERTAI प्राइस 0.24227 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
VERTAI से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
VERTAI से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.24227 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Vertical AI का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
VERTAI के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 24.11M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
VERTAI की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
VERTAI की मार्केट में उपलब्ध राशि 100.00M USD है.
VERTAI की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
VERTAI ने 1.14 USD की ATH प्राइस हासिल की.
VERTAI का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
VERTAI ने 0.014562 USD की ATL प्राइस देखी.
VERTAI का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
VERTAI के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या VERTAI इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष VERTAI इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए VERTAI का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 23:10:55 (UTC+8)

