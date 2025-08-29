Vertical AI मूल्य (VERTAI)
Vertical AI (VERTAI) रियल-टाइम प्राइस $0.24227 है. पिछले 24 घंटों में, VERTAI ने $ 0.2389 के कम और $ 0.288419 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. VERTAI की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 1.14 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.014562 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में VERTAI में -2.87%, 24 घंटों में -15.71%, तथा पिछले 7 दिनों में -32.42% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Vertical AI का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 24.11M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. VERTAI की मार्केट में उपलब्ध राशि 100.00M है, कुल आपूर्ति 100000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 24.11M है.
आज के दिन के दौरान, Vertical AI का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0451755804401183 था.
पिछले 30 दिनों में, Vertical AI का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0146732036 था.
पिछले 60 दिनों में, Vertical AI का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0486301060 था.
पिछले 90 दिनों में, Vertical AI का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ -0.0451755804401183
|-15.71%
|30 दिन
|$ -0.0146732036
|-6.05%
|60 दिन
|$ +0.0486301060
|+20.07%
|90 दिन
|$ 0
|--
Vertical AI is a no-code platform designed to make AI model fine-tuning and and dataset creation accessible to everyone. By providing an intuitive, browser-based interface, users will be able to create or import datasets, customize and deploy AI models, all without coding knowledge. Integrating decentralized compute networks (like Akash), Vertical AI will ensure efficient access to GPU power for training and hosting.
