VersaGames (VERSA) रियल-टाइम प्राइस $0.01729513 है. पिछले 24 घंटों में, VERSA ने $ 0.01729474 के कम और $ 0.02054119 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. VERSA की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.100492 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में VERSA में -1.41%, 24 घंटों में -8.43%, तथा पिछले 7 दिनों में +13.87% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
VersaGames का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 1.87M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. VERSA की मार्केट में उपलब्ध राशि 108.10M है, कुल आपूर्ति 320000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 5.53M है.
आज के दिन के दौरान, VersaGames का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0015942289740667 था.
पिछले 30 दिनों में, VersaGames का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0045080690 था.
पिछले 60 दिनों में, VersaGames का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0036475550 था.
पिछले 90 दिनों में, VersaGames का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0146010244448683475 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ -0.0015942289740667
|-8.43%
|30 दिन
|$ +0.0045080690
|+26.07%
|60 दिन
|$ +0.0036475550
|+21.09%
|90 दिन
|$ +0.0146010244448683475
|+541.96%
VersaGames is the next-generation community-driven NFT-gaming ecosystem. We offer a web3 storefront with liquidity staking to start, and we will quickly integrate NFT trading and borrowing/lending into our platform. The VersaGames token ($VERSA) drives the economic incentives for the community on VersaGames. Holders of $VERSA can not only contribute capital to specific game pairs on VersaGames’ staking platform (e.g., $GAME1-$VERSA LP) and obtain strong incentives from partner studios in the form of targeted game token emissions, but holders will also benefit from the project’s low, selective emissions schedules and from gaining exposure to a well-diversified treasury.
VersaGames (VERSA) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. VERSA टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
