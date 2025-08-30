Verida Token मूल्य (VDA)
Verida Token (VDA) रियल-टाइम प्राइस $0.00257476 है. पिछले 24 घंटों में, VDA ने $ 0.00242245 के कम और $ 0.00258591 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. VDA की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.11457 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.002341 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में VDA में +3.75%, 24 घंटों में +3.57%, तथा पिछले 7 दिनों में -2.09% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Verida Token का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 831.42K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. VDA की मार्केट में उपलब्ध राशि 321.52M है, कुल आपूर्ति 1000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 2.59M है.
आज के दिन के दौरान, Verida Token का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Verida Token का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0005547503 था.
पिछले 60 दिनों में, Verida Token का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0005724396 था.
पिछले 90 दिनों में, Verida Token का USD में मूल्य बदलाव $ -0.001378397782310587 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|+3.57%
|30 दिन
|$ -0.0005547503
|-21.54%
|60 दिन
|$ -0.0005724396
|-22.23%
|90 दिन
|$ -0.001378397782310587
|-34.86%
$VDA is the native utility token for the Verida Network. The Verida Network is the first decentralized database network for owning, storing and controlling private data. It has multi-chain interoperability and is built on decentralized identity. The network is specifically designed to enable fast commits, advanced security and built-in unlimited scalability. $VDA as a storage credit or currency on the Verida Network, creates a data economy enabling secure interactions between accounts to facilitate secure data storage, trusted sharing, fast querying and trusted messaging. Both developers and storage providers to stake its native utility token, $VDA, to participate in the network. Users also pay for their own storage needs in $VDA. Applications may also pay for storage on behalf of their users.
