Venus XRP लोगो

Venus XRP मूल्य (VXRP)

गैर-सूचीबद्ध

1 VXRP से USD लाइव प्राइस:

$0.057869
-2.70%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
USD
Venus XRP (VXRP) मूल्य का लाइव चार्ट
Venus XRP (VXRP) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.056851
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.059675
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.056851
$ 0.059675
$ 0.074605
$ 0.00596892
+0.16%

-2.72%

-6.68%

-6.68%

Venus XRP (VXRP) रियल-टाइम प्राइस $0.057869 है. पिछले 24 घंटों में, VXRP ने $ 0.056851 के कम और $ 0.059675 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. VXRP की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.074605 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00596892 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में VXRP में +0.16%, 24 घंटों में -2.72%, तथा पिछले 7 दिनों में -6.68% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Venus XRP (VXRP) मार्केट की जानकारी

$ 0.00
--
$ 44.27M
0.00
765,038,120.1777674
Venus XRP का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 0.00 है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. VXRP की मार्केट में उपलब्ध राशि 0.00 है, कुल आपूर्ति 765038120.1777674 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 44.27M है.

Venus XRP (VXRP) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Venus XRP का USD में मूल्य बदलाव $ -0.00161977994132755 था.
पिछले 30 दिनों में, Venus XRP का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0057364729 था.
पिछले 60 दिनों में, Venus XRP का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0153444340 था.
पिछले 90 दिनों में, Venus XRP का USD में मूल्य बदलाव $ +0.013450466360521804 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.00161977994132755-2.72%
30 दिन$ -0.0057364729-9.91%
60 दिन$ +0.0153444340+26.52%
90 दिन$ +0.013450466360521804+30.28%

Venus XRP (VXRP) क्या है

Venus is an algorithmic money market and synthetic stablecoin decentralized finance protocol.

Venus XRP (VXRP) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

Venus XRP प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Venus XRP (VXRP) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Venus XRP (VXRP) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Venus XRP के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Venus XRP प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

VXRP लोकल करेंसी में

Venus XRP (VXRP) टोकन का अर्थशास्त्र

Venus XRP (VXRP) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. VXRP टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Venus XRP (VXRP) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Venus XRP (VXRP) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव VXRP प्राइस 0.057869 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
VXRP से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
VXRP से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.057869 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Venus XRP का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
VXRP के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 0.00 USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
VXRP की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
VXRP की मार्केट में उपलब्ध राशि 0.00 USD है.
VXRP की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
VXRP ने 0.074605 USD की ATH प्राइस हासिल की.
VXRP का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
VXRP ने 0.00596892 USD की ATL प्राइस देखी.
VXRP का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
VXRP के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या VXRP इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष VXRP इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए VXRP का प्राइस का अनुमान देखें.
अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.