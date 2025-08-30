VFIL की अधिक जानकारी

Venus FIL लोगो

Venus FIL मूल्य (VFIL)

गैर-सूचीबद्ध

1 VFIL से USD लाइव प्राइस:

$0.04743095
$0.04743095$0.04743095
-2.90%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
USD
Venus FIL (VFIL) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 13:36:37 (UTC+8)

Venus FIL (VFIL) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.04622807
$ 0.04622807$ 0.04622807
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.04903503
$ 0.04903503$ 0.04903503
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.04622807
$ 0.04622807$ 0.04622807

$ 0.04903503
$ 0.04903503$ 0.04903503

$ 4.71
$ 4.71$ 4.71

$ 0.04107652
$ 0.04107652$ 0.04107652

-0.19%

-2.97%

-10.07%

-10.07%

Venus FIL (VFIL) रियल-टाइम प्राइस $0.04743095 है. पिछले 24 घंटों में, VFIL ने $ 0.04622807 के कम और $ 0.04903503 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. VFIL की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 4.71 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.04107652 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में VFIL में -0.19%, 24 घंटों में -2.97%, तथा पिछले 7 दिनों में -10.07% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Venus FIL (VFIL) मार्केट की जानकारी

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

$ 1.49M
$ 1.49M$ 1.49M

0.00
0.00 0.00

31,451,294.7386793
31,451,294.7386793 31,451,294.7386793

Venus FIL का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 0.00 है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. VFIL की मार्केट में उपलब्ध राशि 0.00 है, कुल आपूर्ति 31451294.7386793 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 1.49M है.

Venus FIL (VFIL) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Venus FIL का USD में मूल्य बदलाव $ -0.00145211362528923 था.
पिछले 30 दिनों में, Venus FIL का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0045126280 था.
पिछले 60 दिनों में, Venus FIL का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0000552285 था.
पिछले 90 दिनों में, Venus FIL का USD में मूल्य बदलाव $ -0.005845208780004766 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.00145211362528923-2.97%
30 दिन$ -0.0045126280-9.51%
60 दिन$ -0.0000552285-0.11%
90 दिन$ -0.005845208780004766-10.97%

Venus FIL (VFIL) क्या है

Venus is an algorithmic money market and synthetic stablecoin decentralized finance protocol.

Venus FIL (VFIL) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

Venus FIL प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Venus FIL (VFIL) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Venus FIL (VFIL) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Venus FIL के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Venus FIL प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

VFIL लोकल करेंसी में

Venus FIL (VFIL) टोकन का अर्थशास्त्र

Venus FIL (VFIL) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. VFIL टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Venus FIL (VFIL) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Venus FIL (VFIL) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव VFIL प्राइस 0.04743095 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
VFIL से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
VFIL से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.04743095 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Venus FIL का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
VFIL के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 0.00 USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
VFIL की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
VFIL की मार्केट में उपलब्ध राशि 0.00 USD है.
VFIL की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
VFIL ने 4.71 USD की ATH प्राइस हासिल की.
VFIL का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
VFIL ने 0.04107652 USD की ATL प्राइस देखी.
VFIL का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
VFIL के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या VFIL इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष VFIL इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए VFIL का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 13:36:37 (UTC+8)

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.