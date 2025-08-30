VETH की अधिक जानकारी

Venus ETH लोगो

Venus ETH मूल्य (VETH)

गैर-सूचीबद्ध

1 VETH से USD लाइव प्राइस:

$91.65
$91.65$91.65
-2.10%1D
USD
Venus ETH (VETH) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 13:36:28 (UTC+8)

Venus ETH (VETH) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 89.27
$ 89.27$ 89.27
24 घंटे में न्यूनतम
$ 93.58
$ 93.58$ 93.58
24 घंटे में उच्चतम

$ 89.27
$ 89.27$ 89.27

$ 93.58
$ 93.58$ 93.58

$ 103.34
$ 103.34$ 103.34

$ 18.16
$ 18.16$ 18.16

+0.36%

-2.17%

-6.72%

-6.72%

Venus ETH (VETH) रियल-टाइम प्राइस $91.65 है. पिछले 24 घंटों में, VETH ने $ 89.27 के कम और $ 93.58 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. VETH की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 103.34 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 18.16 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में VETH में +0.36%, 24 घंटों में -2.17%, तथा पिछले 7 दिनों में -6.72% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Venus ETH (VETH) मार्केट की जानकारी

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

$ 179.36M
$ 179.36M$ 179.36M

0.00
0.00 0.00

1,963,310.85375089
1,963,310.85375089 1,963,310.85375089

Venus ETH का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 0.00 है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. VETH की मार्केट में उपलब्ध राशि 0.00 है, कुल आपूर्ति 1963310.85375089 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 179.36M है.

Venus ETH (VETH) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Venus ETH का USD में मूल्य बदलाव $ -2.03104907759775 था.
पिछले 30 दिनों में, Venus ETH का USD में मूल्य बदलाव $ +12.2345784600 था.
पिछले 60 दिनों में, Venus ETH का USD में मूल्य बदलाव $ +69.9007584600 था.
पिछले 90 दिनों में, Venus ETH का USD में मूल्य बदलाव $ +39.112324263386314 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -2.03104907759775-2.17%
30 दिन$ +12.2345784600+13.35%
60 दिन$ +69.9007584600+76.27%
90 दिन$ +39.112324263386314+74.45%

Venus ETH (VETH) क्या है

Venus is an algorithmic money market and synthetic stablecoin decentralized finance protocol.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!

Venus ETH (VETH) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

Venus ETH प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Venus ETH (VETH) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Venus ETH (VETH) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Venus ETH के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Venus ETH प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

VETH लोकल करेंसी में

Venus ETH (VETH) टोकन का अर्थशास्त्र

Venus ETH (VETH) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. VETH टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Venus ETH (VETH) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Venus ETH (VETH) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव VETH प्राइस 91.65 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
VETH से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
VETH से USD की मौजूदा प्राइस $ 91.65 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Venus ETH का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
VETH के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 0.00 USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
VETH की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
VETH की मार्केट में उपलब्ध राशि 0.00 USD है.
VETH की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
VETH ने 103.34 USD की ATH प्राइस हासिल की.
VETH का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
VETH ने 18.16 USD की ATL प्राइस देखी.
VETH का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
VETH के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या VETH इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष VETH इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए VETH का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 13:36:28 (UTC+8)

Venus ETH (VETH) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट

समय (UTC+8)प्रकारजानकारी
08-29 11:32:51इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
PYTH Surges Over 100% in 24 Hours, Possibly Driven by Upgrade to "U.S. Economic Data Infrastructure"
08-28 18:39:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL breaks through $215, reaching a new 206-day high, with SOL/BTC and SOL/ETH exchange rates continuing to strengthen
08-28 16:50:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Total Stablecoin Market Cap Breaks Through $280 Billion, Setting a New All-Time High
08-28 15:25:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Ethereum has gained 20.6% so far in August, on track to record its fourth positive August in history
08-28 05:13:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Incremental funds continue to flow into the crypto ecosystem, with Tether and Circle minting a total of 1.25 billion dollars in stablecoins today
08-27 15:39:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $455 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $88.10 million

अस्वीकरण

