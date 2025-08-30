Vent Finance मूल्य (VENT)
--
--
0.00%
0.00%
Vent Finance (VENT) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, VENT ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. VENT की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 1.18 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में VENT में --, 24 घंटों में --, तथा पिछले 7 दिनों में 0.00% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Vent Finance का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 136.64K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. VENT की मार्केट में उपलब्ध राशि 250.00M है, कुल आपूर्ति 250000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 136.64K है.
आज के दिन के दौरान, Vent Finance का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Vent Finance का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Vent Finance का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Vent Finance का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|--
|30 दिन
|$ 0
|-2.60%
|60 दिन
|$ 0
|-9.94%
|90 दिन
|$ 0
|--
VENT is the first full-stack Cardano-Polygon community launchpad ecosystem that enables sustainable growth. The platform will open up new investment opportunities and make DeFi accessible to everyone. Combining simplicity, security, and transparency, VENT aims to reset the world's expectations of what a decentralized launchpad is and help evolve the reputation and maturity of the DeFi space and crypto ecosystem as a whole. VentUp Launchpad, the first offering within the platform is where founders share innovative blockchain projects with the communities that will join forces to fund them. - Platform-level identity verification: simple, one-time process. - Customer support throughout all stages of registration, KYC, and investment. - Projects selected by the community and vetted by the team. - Flexible Fundraising Mechanisms (IDO, Private Rounds, ISPO) - Innovative P.A.S. (Point Allocation System) allocation mechanism to reward long-term holders, true community members while enabling new users to participate. - Social features that invite verified users to interact with each other and exchange ideas with project creators. - Secure environment for trusted partners and community members to transact. - Trusted entity & team in compliance with international regulations. - Transfer functionality to allow whitelists to be delegated to eligible members. - Project Support through Incubation Partners.
Vent Finance (VENT) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. VENT टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
