Veno Finance मूल्य (VNO)
-5.72%
-24.22%
+78.38%
+78.38%
Veno Finance (VNO) रियल-टाइम प्राइस $0.02736238 है. पिछले 24 घंटों में, VNO ने $ 0.02740828 के कम और $ 0.03816331 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. VNO की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.521713 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.01111337 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में VNO में -5.72%, 24 घंटों में -24.22%, तथा पिछले 7 दिनों में +78.38% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Veno Finance का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 14.05M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. VNO की मार्केट में उपलब्ध राशि 515.19M है, कुल आपूर्ति 1883275826.356893 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 51.35M है.
आज के दिन के दौरान, Veno Finance का USD में मूल्य बदलाव $ -0.00874772931317393 था.
पिछले 30 दिनों में, Veno Finance का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0149829059 था.
पिछले 60 दिनों में, Veno Finance का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0390532304 था.
पिछले 90 दिनों में, Veno Finance का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ -0.00874772931317393
|-24.22%
|30 दिन
|$ +0.0149829059
|+54.76%
|60 दिन
|$ +0.0390532304
|+142.73%
|90 दिन
|$ 0
|--
Veno is a liquid staking protocol where you can stake your CRO and receive the auto-compounding, yield-bearing receipt token LCRO. The LCRO token is designed to maximize composability. Just by owning LCRO, you automatically accrue the CRO staking yield value in your LCRO token; LCRO can thus be used freely across the Cronos DeFi ecosystem. Veno’s liquid staking token LCRO offers the most extensive, lowest cost, and most reliable method of utilizing your staked CRO. We are a vertically integrated liquid staking protocol, maximizing the reliability and efficiency of our service; allowing us to provide a price-competitive service in the long term; - Cost savings are achieved by leveraging our own node infrastructure and/or infrastructure of our partners - Reliability is achieved with our enterprise-grade node set-up and deep expertise in running node infrastructure - We also have an insurance module that will help to secure user funds in the unlikely event of a slashing penalty We will aim to maximize the adoption and utility of our tokens across the ecosystem, and we are working with some of the largest ecosystem partners to make this happen; - We want to maximize the liquidity of LCRO in the Cronos Ecosystem and beyond, attracting the largest amount of capital, and attaining the lowest spread, with our high reliability and low-fee promises - LCRO is an auto-compounding yield-bearing token to maximize composability - We can further maximize user liquidity by providing a tradeable NFT after user unstakes their CRO
Veno Finance (VNO) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. VNO टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.