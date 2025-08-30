VU की अधिक जानकारी

Velvet Unicorn by Virtuals लोगो

Velvet Unicorn by Virtuals मूल्य (VU)

गैर-सूचीबद्ध

1 VU से USD लाइव प्राइस:

$0.00092609
$0.00092609$0.00092609
-5.80%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है.
USD
Velvet Unicorn by Virtuals (VU) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 00:24:38 (UTC+8)

Velvet Unicorn by Virtuals (VU) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में उच्चतम

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01677295
$ 0.01677295$ 0.01677295

$ 0
$ 0$ 0

+1.00%

-5.89%

-20.74%

-20.74%

Velvet Unicorn by Virtuals (VU) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, VU ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. VU की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.01677295 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में VU में +1.00%, 24 घंटों में -5.89%, तथा पिछले 7 दिनों में -20.74% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Velvet Unicorn by Virtuals (VU) मार्केट की जानकारी

$ 910.57K
$ 910.57K$ 910.57K

--
----

$ 910.57K
$ 910.57K$ 910.57K

994.12M
994.12M 994.12M

994,117,759.3575768
994,117,759.3575768 994,117,759.3575768

Velvet Unicorn by Virtuals का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 910.57K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. VU की मार्केट में उपलब्ध राशि 994.12M है, कुल आपूर्ति 994117759.3575768 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 910.57K है.

Velvet Unicorn by Virtuals (VU) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Velvet Unicorn by Virtuals का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Velvet Unicorn by Virtuals का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Velvet Unicorn by Virtuals का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Velvet Unicorn by Virtuals का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0-5.89%
30 दिन$ 0-1.80%
60 दिन$ 0-67.95%
90 दिन$ 0--

Velvet Unicorn by Virtuals (VU) क्या है

Velvet Unicorn by Virtuals (VU) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

Velvet Unicorn by Virtuals प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Velvet Unicorn by Virtuals (VU) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Velvet Unicorn by Virtuals (VU) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Velvet Unicorn by Virtuals के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Velvet Unicorn by Virtuals प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

VU लोकल करेंसी में

Velvet Unicorn by Virtuals (VU) टोकन का अर्थशास्त्र

Velvet Unicorn by Virtuals (VU) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. VU टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Velvet Unicorn by Virtuals (VU) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Velvet Unicorn by Virtuals (VU) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव VU प्राइस 0 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
VU से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
VU से USD की मौजूदा प्राइस $ 0 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Velvet Unicorn by Virtuals का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
VU के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 910.57K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
VU की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
VU की मार्केट में उपलब्ध राशि 994.12M USD है.
VU की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
VU ने 0.01677295 USD की ATH प्राइस हासिल की.
VU का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
VU ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
VU का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
VU के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या VU इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष VU इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए VU का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 00:24:38 (UTC+8)

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.