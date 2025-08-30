Velvet AI मूल्य (VELAI)
-4.09%
-6.89%
+80.74%
+80.74%
Velvet AI (VELAI) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, VELAI ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. VELAI की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00599055 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में VELAI में -4.09%, 24 घंटों में -6.89%, तथा पिछले 7 दिनों में +80.74% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Velvet AI का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 410.54K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. VELAI की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.11B है, कुल आपूर्ति 1105000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 410.54K है.
आज के दिन के दौरान, Velvet AI का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Velvet AI का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Velvet AI का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Velvet AI का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-6.89%
|30 दिन
|$ 0
|+116.88%
|60 दिन
|$ 0
|+77.79%
|90 दिन
|$ 0
|--
Velvet AI is an advanced cryptocurrency trading system powered by artificial intelligence, currently tracking over 10,000 EVM wallets for trend analysis and early token detection. The platform provides AI-driven security analysis at the smart contract level to identify potential scams and assess trading risks based on liquidity metrics. The ecosystem features a sophisticated terminal interface delivering real-time trading signals across ETH, Base, Arbitrum, and Avalanche networks. $VELAI token holders benefit from a 50/50 revenue sharing model through staking, with proceeds split between treasury growth and holder rewards.
Velvet AI (VELAI) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. VELAI टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
